Actor Andrés García confesó que sintió una atracción por Maribel Guardia y ella le respondió

Hoy, mañana y siempre, Maribel Guardia será muy admirada por los hombres. Instagram

El actor Andrés García confesó, en su canal de YouTube, que durante su juventud sintió atracción por Maribel Guardia, con quien compartió créditos en la película Pedro Navaja (1984) y con la que formó un lazo de amistad.

Ante esta revelación, la actriz tica reaccionó muy sorprendida y aseguró que desconocía sus intenciones, eso sí, reconoció que también lo consideraba un galán, según cuenta Infobae.

“Me hace gracia Andrés, porque dijo que estaba enamorado de mí, que yo nunca me enteré, en la vida, nunca me dijo nada. Siempre fue un caballero, esposo de una de mis mejores amigas”, declaró.

Cabe recordar que el protagonista de Tú o nadie estuvo casado con Sandra Vale y con Sonia Infante, actualmente mantiene una relación con Margarita Portillo.

Andrés García era de los galanes más apetecidos en México. Foto: El Universal

La guapa fue contundente al comentar que no tuvo un romance con el actor en esos años, esto con la intención de evitar posibles rumores.

[ Maribel Guardia dio fuertes declaraciones sobre la ruptura de Belinda y Christian Nodal ]

“Jamás en la vida, yo me sorprendí cuando dijo que yo no sé cuánto. Está loco, no, claro que no, en la vida jamás. No se dieron las circunstancias, nunca me declaró su amor y era el hombre más guapo de México”, agregó.

García respondió algunas preguntas en su canal de YouTube, un espacio que ha ganado relevancia en los últimos años debido a que se ha convertido en el principal medio de comunicación entre el actor y el público. En uno de esos videos, fue que confesó que hace varios años llegó a sentirse atraído por la belleza de la costarricense.

“Maribel es tan guapa y tan sensual que no lo pensé algún día, lo pensé muchos días y muchas noches. Trabajar con ella fue una experiencia que me trae muchos bellos recuerdos”, declaró.

Andrés García también comentó que en ese tiempo la costarricense estaba saliendo con alguien a quien consideraba su amigo y por eso no pulseó algo más que una amistad.