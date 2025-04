Actor de Betty la fea revela que tiene cáncer y pide ayuda para enfrentar la enfermedad

Uno de los actores de Betty la fea, reveló que tiene cáncer.

Kepa Amuchastegui, reconocido por interpretar a Roberto Mendoza en “Yo soy Betty, la fea”, conmovió a sus seguidores al revelar que enfrenta una grave enfermedad que lo ha obligado a alejarse de lo que tanto amaba: los escenarios.

Fue mediante su cuenta de Instagram que el actor dio a conocer que sufre cáncer de vejiga, diagnóstico por el que tuvo que pausar sus trabajos y por eso le pidió ayuda a sus seguidores, ya que sus finanzas no están bien.

Según el medio El Espectador, el actor estaba alejado de las redes sociales, pero recientemente se abrió con su público para contar el motivo de su ausencia.

“No voy a poder seguir publicando videos a diario como lo hice durante más de tres años. El doctor que revisó mis exámenes había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga... Efectivamente, descubrieron un cáncer en la vejiga”.

Este medio agregó que el actor fue sometido a una cirugía para retirar el tumor y aunque en un inicio la operación parecía exitosa, con la biopsia se dio cuenta de que el tumor era maligno y había invadido una de las paredes de la vejiga y además de le había obstruido el conducto que conecta el riñón con la vejiga.

“Me tuvieron que hacer una nefrostomía, operación que consiste en introducir un catéter directamente en el riñón y a través de un tubo plástico evacuar la orina a una bolsa que cuelga eternamente de mi pierna”, relató el querido actor, de 83 años.

Para Amuchastegui las opciones de tratamiento no han sido nada alentadoras.

“Frente al cáncer maligno de la vejiga, me presentaron tres opciones: primera, una operación mediante la cual extraerían tanto vejiga como próstata, descartada por ser una intervención de alto riesgo, de muy larga recuperación, que el estado de mi organismo no podría soportar. Segunda, quimioterapia, descartada también porque mi único riñón a medio funcionar no sería capaz de filtrar los químicos inyectados. Tercera, radioterapia, descartada igualmente porque afectaría a otros órganos de manera irreversible”, detalló.

En medio de la lucha el veterano recibió la oferta de protagonizar la obra El Padre en un Teatro Nacional, pero su debilidad física de sus cirugías y su dependencia del caminador y la silla de ruedas tuvo que descartar la posibilidad de participar.

“Pensé y así se lo dije a todo el mundo que prefería morir sobre un escenario que ha sido lo mío toda la vida que en una cama cualquiera, pero tras las dos operaciones que me habían hecho quedé en un estado de debilidad total y la recuperación era muy lenta... Lo intentamos por todos los medios. De común acuerdo renunciamos a la idea”, afirmó.

Según este medio el señor optó por someterse a una inmunoterapia (tratamiento menos agresivo que ayuda a frenar el crecimiento del tumor prevenir metástasis, aunque no garantiza su curación).

“He decidido someterme a la inmunoterapia. En esas ando, llegados a este punto inútil, decirles que no podré volver a trabajar en lo que sé hacer, actuar, dirigir, escribir y que, por lo tanto, no podré seguir percibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a los que me han seguido durante todo este tiempo y a aquellos que buenamente quieran para que me colaboren con su ayuda", agregó.

El actor puso varios trabajos en plataformas digitales donde sus seguidores lo pueden apoyar