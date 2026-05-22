Actor de “Café con aroma de mujer” quedó maravillado con experiencia que vivió en Costa Rica

El actor colombiano Raúl Ocampo estuvo vacacionando en Costa Rica. (redes/Instagram)

El actor colombiano Raúl Ocampo quedó completamente fascinado con las bellezas naturales de Costa Rica y así lo dejó ver en un video que compartió en sus redes sociales, tras vivir una experiencia muy “pura vida”.

El artista, reconocido por salir en producciones como “Café con aroma de mujer” y “Narcos”, publicó un reel en el que aparece recorriendo un río y dice que va a un safari acuático para observar animales salvajes en su hábitat natural.

“Hoy, en países ultra top, Raúl (o sea yo) nos muestra el avistamiento de animales salvajes en su hábitat”, escribió junto al video, en el que además confesó que le debía a sus seguidores un resumen de “todooo” lo que vivió durante su paso por suelo tico.

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El actor colombiano Raúl Ocampo quedó maravillado con su visita a Costa Rica

Durante el recorrido, el colombiano mostró cocodrilos, iguanas, aves y hasta monos cara blanca y monos aulladores. Sin embargo, uno de los momentos que más lo impresionó fue encontrarse con una hembra de cocodrilo acompañada de sus crías.

“¡Wow! Poder ver un cocodrilo con las crías, demasiado bello”, comentó emocionado mientras grababa la escena.

El actor también quedó sorprendido con el sonido de los monos aulladores y hasta compartió parte de la explicación que les dio el guía turístico sobre esta especie.

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El actor colombiano Raúl Ocampo quedó maravillado con su visita a Costa Rica (redes/Instagram)

“Acabamos de escuchar a los monos aulladores. Se oyen hasta a 80 pies”, dijo.

Fiel a su sentido del humor, Ocampo también aprovechó para bromear en medio del paseo. Mientras observaba a un pájaro, soltó entre risas: “Y una vez me hice un corte y quedé así”.