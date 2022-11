Actor de “El juego del calamar” es acusado por tocamientos indebidos

Yeong-su es uno de los actores principales de la serie "El juego del calamar" de Netflix. Archivo (Netflix)

El actor de “El juego del calamar”, O Yeong su, fue acusado de conducta sexual inapropiada, informó un fiscal de Corea del Sur.

El actor, de 78 años, se convirtió en enero en el primer surcoreano en ganar un Globo de Oro al mejor actor de reparto en una serie por su interpretación de un anciano aparentemente vulnerable en el thriller distópico de gran éxito de Netflix.

Según informes locales, la fiscalía surcoreana lo acusó el jueves, sin detenerlo, por presuntos tocamientos indebidos a una mujer en 2017.

A lo largo de la investigación, Oh Young Soo ha negado todas las acusaciones formuladas contra él. Su declaración traducida dice: “Solo le cogí la mano para guiarla por el lago. Me disculpé porque dijo que haría un escándalo al respecto, pero eso no significa que admita los cargos”. La fiscalía declaró que ha obtenido pruebas de acoso contra la víctima y que llevará el caso a juicio.

La sangrienta serie ha sido de las más populares de Netflix. Netflix

Todo lo informado por los medios locales sobre O Yeong su “no es incorrecto desde el punto de vista de los hechos”, dijo a la AFP un funcionario de la fiscalía del distrito de Suwon, sin dar más detalles.

“El juego del calamar” -que imagina un mundo macabro en el que los marginados se enfrentan entre sí en juegos infantiles tradicionales que se vuelven mortales- se convirtió en el lanzamiento de serie más popular de Netflix, atrayendo a 111 millones de seguidores en menos de cuatro semanas tras su estreno en 2021.

Todavía sigue siendo uno de los programas más populares de la plataforma.

Numerosas figuras de la industria cinematográfica surcoreana, como el fallecido director de cine Kim Ki Duk y los actores Cho Jae Hyun y Oh Dal Su, se han enfrentado a acusaciones de agresión sexual.