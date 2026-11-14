Actor de Thor que estuvo en Costa Rica sufrió robo en su casa: su esposa estaba ahí

Actor de Thor que vacacionó en Costa Rica se llevó tremendo susto por robo en su casa.

El actor australiano Chris Hemsworth, conocido mundialmente por interpretar a Thor en las películas de Marvel y quien estuvo de vacaciones en Costa Rica junto a su familia a inicios de julio de 2026, enfrenta una situación complicada luego de que varios sujetos ingresaran a robar a su residencia en Australia.

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El incidente ocurrió el miércoles 11 de noviembre en una propiedad ubicada en Broken Head, al norte de Sídney. Según People en Español, cuatro hombres con el rostro cubierto entraron al lugar y sustrajeron tres carros.

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En la vivienda se encontraba Elsa Pataky, esposa del artista y madre de sus tres hijos. La actriz española habría escuchado a los perros ladrar durante la madrugada, pero no le dio mayor importancia en ese momento.

Así descubrieron el robo en la casa de Chris Hemsworth

De acuerdo con este mismo medio, Pataky revisó las cámaras de seguridad horas después y descubrió que varios desconocidos habían ingresado a la propiedad. En las imágenes aparecían cuatro hombres con pasamontañas, dos de ellos aparentemente armados con cuchillos.

La pareja contactó a las autoridades para reportar lo ocurrido. La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó que recibió una alerta sobre el robo de varios vehículos en una vivienda de Broken Head, alrededor de las 7:30 a. m. del miércoles.

Chris Hemsworth recibió desagradable sorpresa en su casa: cuatro hombres ingresaron (Instagram/Instagram)

Recuperaron los tres vehículos robados

Aunque los responsables lograron escapar, los automóviles fueron localizados posteriormente en diferentes puntos de Australia.

Uno apareció en Coraki, otro en Tabulam y el tercero en Lennox Head. Los vehículos fueron recuperados por las autoridades y quedaron bajo análisis para realizar pruebas forenses.

Hasta el viernes 13 de noviembre no se habían reportado detenciones ni personas acusadas por el caso. La investigación continúa.