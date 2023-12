Actor Fernando Colunga será papá a los 57 años

Medios internacionales aseguran que el actor Fernando Colunga se convertirá en papá a los 57 años. Instagram.

El actor mexicano Fernando Colunga está dando de qué hablar porque de acuerdo a un programa de espectáculos, el intérprete de personajes como Carlos Daniel Bracho estaría a punto de convertirse en papá.

En los últimos días, trascendió en el programa “Chimes No Like” que el actor haría realidad su sueño de ser papá, con la actriz Blanca Soto.

Colunga y Soto fueron pareja en la televisión, cuando protagonizaron la telenovela “Porque el amor manda”, se convirtieron en una de las parejas más queridas del público porque se decía que la química entre ellos se veía muy natural, muy real.

LEA MÁS: Natalia Carvajal seduce a famosísimo actor mexicano en la telenovela del momento

Blanca fue protagonista de “Señora Acero” y actualmente tiene 44 años. La actriz ha mantenido su vida personal alejada de los reflectores y lo que es un hecho es que ambos actores llevaron su amor más allá de la pantalla.

Recientemente, en una entrevista con la periodista azteca Mara Patricia Castañeda, Colunga habló de lo importante que es para él mantener su vida personal en secreto; sin embargo, dejó claro que vive feliz en pareja, con su mujer, quien lo apoya y entiende perfecto a lo que se dedica.

En estos momentos, Colunga protagoniza la telenovela "El Maleficio", en donde encarna a Enrique de Martino. Instagram.

Quiere ser papá

Sin decir el nombre de quién llamó a su mujer, en la charla con Mara Patricia, Colunga confesó que estaba en el proceso de convertirse en papá, y explicó que si antes esto no había ocurrido fue porque la vida no lo tenía planeado de esta forma.

“Yo todavía estoy en el proceso (de ser papá)… yo soy niñero, lo he dicho varias veces, nunca he estado negado a tener un hijo, y si no lo he tenido es porque la vida no había querido que lo hiciera, de alguna forma me había ido sacando”, comentó.