Actor Gary Centeno, radicado en México, recibió una dura noticia

En el 2019 cuando fue el estreno de la película nacional "Te presento a mi novio" que el tico protagoniza, llevó a su madre y le dedicó sus logros a ella. Archivo

El actor Gary Centeno está atravesando una dura situación a nivel personal, pues este lunes recibió la mala noticia que su mamita perdió la batalla contra el cáncer.

Hace menos de un mes falleció su abuela materna y no pudo venir al país porque estaba a las puertas de iniciar un gran proyecto en tele.

Ahora el tico está viendo a ver cómo hace para poder viajar a despedirse de su mamita, ya que ya empezó el programa “Todos a bailar”, el nuevo reality de TV Azteca en el que está participando como líder de una familia.

“Todos mis logros siempre te los dediqué, todo lo que hacía era para que te sintieras orgulloso de mí. Mi corazón está destrozado, todavía no puedo creer que te me fuiste porque todavía tenía tanto que hacer para que te sintieras más orgullosa de mí. Los que me conocen saben lo que significaba mi mamá para mí”, escribió este lunes en sus redes sociales.

[ Actor tico vivió un día entre dulce y amargo en México ]

Gary fue el protagonista de la película nacional “Te presento a mi novio” y, además, participó con gran éxito en la serie “La casa de las flores” de Netflix y en el reality “Survivor México”.

El sancarleño tiene varios años viviendo en la tierra del mariachi y el tequila, donde lleva una exitosa carrera. Él está juntado con la actriz Lorena del Castillo.