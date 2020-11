“Mi hermana, para evitar cualquier tipo de problema, evitaba salir. No tenía casi amigos, llegó al punto en el que dejó de hablarme a pesar de que soy su hermano. La relación viene desde meses atrás, yo no estuve tan de acuerdo porque lo vi como un tipo muy hiperactivo, pero delante de mí nunca mostró una mala actitud, al contrario, hasta grabamos un video con mi hermana, que ahora no sabemos si va a salir”, añadió.