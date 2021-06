Y para ser más específico, la persona detalló: “David es bisexual, a mí un día me dijo: 'También me gustan los hombres’, pero no puede ejercer libremente su preferencia porque su familia es de Sonora y es muy chapada a la antigua; y principalmente porque David considera que tiene una imagen que cuidar como galán de telenovelas; le importa mucho el qué dirán. De por sí, cuando en el 2015 se filtró un video sexual de él masturbándose, le preocupó mucho que le trajera consecuencias en su carrera”.