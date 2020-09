View this post on Instagram

Feliz fin de semana! La vida es muy corta... Vivamos, disfrutemos, amemos y valoremos cada minuto y cada instante que estemos aquí... . . Ah! Y salud! Por todos los que están en la playita! 😎🤙🏼🤙🏼🤙🏼🌅. . #laplayaesmilugar #caribecostarica #manzanillogandoca