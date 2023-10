Actor y presentador Héctor Sandarti sorprendió con fotos de su nuevo aspecto ¿Qué le pasó?

Héctor Sandarti alarmó a sus seguidores.

El actor guatemalteco Héctor Sandarti alarmó a sus seguidores tras compartir unas fotografías con su rostro hinchado y lleno de moretones.

Sandarti ingresó al quirófano para llevar a cabo una cirugía estética en su rostro para realzar aquellas partes más caídas de sus ojos, papada y otras zonas.

En su cuenta de Instagram el actor compartió las imágenes y escribió: “Alguna vez pensé que si algún día me hacía una cirugía estética, sería después de los 50 y algo muy natural. Ese día llegó”.

El actor mostró las “duras” fotos de su operación, es por esta razón que no se ve con el mejor aspecto, habrá que darle tiempo a su cirugía para sus resultados.

Muchos de sus fieles seguidores se preocuparon al verlo así, por lo que escribieron:

“Me asusté, pensé que habías tenido un accidente, te esperamos ver pronto más guapetón”, “En mi opinión no lo necesitaba”, “Miraaa… fresco eres… te queremos Sandarti, jajaja vas a quedar de 15 años″, “Pero qué necesidad, si estabas guapo. No te deformes el rostro, no te hagas más cosas”.

Héctor Sandarti recibió varios comentarios por parte de sus seguidores. Captura