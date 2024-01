Actriz Adriana Víquez pasó de transmitir toros a irse de gira por Europa con famosa obra de teatro

Adriana Víquez debutó en las pasadas transmisiones de toros con canal 8.

Adriana Víquez fue una de las presentadoras debutantes en Toros a la tica, de canal 8, en las pasadas transmisiones de fin y principio de año.

Su cara es bastante conocida, pues ha participado en más de 25 obras de teatro, seis películas y varias series de televisión; sin embargo, fue su primera vez en redondeles.

Tras guardar las botas y sombreros, esta semana hizo maletas para irse para Europa de gira con la obra “Don Quijote de la Mancha”.

Conozca un poco más de “Rosita”, la que también sale en la serie de Maikol Yordan, de Teletica.

- ¿Siempre deseó ser actriz?

Siempre fui muy artística, muy bombeta, que llaman, siempre estaba metida en todas las cosas de la escuela y el colegio, en cuanta cosa había yo me metía. Y cuando ya tenía que seleccionar qué estudiar vi que artes decía que uno podía actuar en teatro y televisión y así y yo dije: ‘¡ay, qué bonito esto!’ y cuando hice la prueba de admisión para entrar a la UNA y la UCR fue como amor a primera vista. Yo era como muy artística, pero no lo sabía hasta que me metí realmente a la carrera y vi que quería dedicarme a esto 100%.

La actriz y sus compañeros, como Carlos Alvarado, estarán dos meses por Europa.

- La gente la reconoce más por las series de televisión, ¿cuándo surgió esa primera oportunidad?

Esa gran oportunidad fue primero con “La cualquiera”, la mini serie de canal 7 del 2013, hice la audición, Soley Bernal lo dirigía y me escogió, y a partir de ahí la gente se da cuenta un poquito del trabajo de uno y fue muy bonito, porque a veces la gente me reconocía en la calle.

Después estuve en “JuanKa ido del cielo”, que también es del 7, y de invitada en “La ofi” y ahora que estoy con Maikol Yordan la serie y las películas.

A parte de eso también he sido presentadora de televisión, más que todo en canal 8, en el 2018 fui presentadora en el programa “Vivalavi” y ahora recientemente en los Toros a la tica, igual con Multimedios.

- ¿Qué tal esa primera vez en una transmisión de toros?

Fue demasiado bonito, la verdad, ni me lo esperaba y no tenía ni idea cómo era, porque yo recuerdo haber ido a un redondel, pero muy, muy niña. Había ido a uno a México, pero es muy diferente. La verdad la experiencia fue muy linda, los compañeros nos decían a los nuevos: ‘van a ver qué bonito, nosotros somos una familia’, y de verdad. Todo es muy familiar, me recibieron muy bonito y con mucho respeto.

Adriana tiene 18 años de experiencia en el teatro, cine y televisión.

- ¿Le entraron ganas de ser torera improvisada?

Fijate que sí, tenía muchas ganas de estar ahí en la arena, pero no lo hice porque me tengo que cuidar porque voy para una gira con la obra “Don Quijote de la Mancha” y no me podía arriesgar, porque después salía lastimada, por responsabilidad. Si me hubiera lanzado, aunque si me dan miedo los toros, por más vaquillas que sean.

- ¿Es cierto que van para Europa con esa obra?

Sí, fijate que Teatro Espressivo había montado esta obra en el 2010 y decidieron retomarla y hacer una co-producción con TNT Britain Theatre y American Drama Group Europe (ADGE), que es de Reino Unido, e hicieron una audición y me escogieron, porque buscaban una actriz que fuera muy versátil a nivel actoral y a nivel corporal, porque son varios personajes los que interpreto (hace más de seis en la obra).

Es una obra bastante versátil, solo somos cuatro actores (Carlos Alvarado, Carlos Miranda y Pablo Morales) y esta es una producción que va de gira por Europa a diferentes teatros y colegios de personas que están aprendiendo a hablar en español y también para público latino.

Ella ha participado en varias series de Teletica como "JuanKa ido del cielo". (Jose Cordero)

- ¿Cuánto tiempo estarán de gira?

Son dos meses y 10 días (se fueron este sábado), regresamos el 1 de abril, son más de 50 funciones, más de 10 semanas y vamos para Francia, Alemania, Suiza e Italia y en cada país vamos a diferentes ciudades. Es mi primera vez actuando en Europa, porque ya con la Compañía Nacional de Teatro había girado a Bolivia con la obra “Calladito más bonito” y a República Dominicana con “Concherías, ¿te acordás de aquellas fiestas?”.

- ¿Cómo se siente por esta gran oportunidad?

Es bellísimo, vamos en representación del país, entonces es una oportunidad muy importante, muy valiosa y de gran crecimiento personal y profesional. Claro, estoy muy emocionada y han sido unos día de locos. Yo siempre trato de no generarme expectativas y esperar que la vida me sorprenda, pero por supuesto que me siento emocionada, porque Europa a mí me encanta, ya he viajado tres veces, solo que a los países que vamos no he ido ni a Suiza ni a Alemania, pero más que todo me siento honrada y agradecida.

Adriana hace el papel de Rosita, la pareja de Cordero, en las historias de Maikol Yordan. (Jorge Navarro para La Nación)

- ¿Cómo hizo con las grabaciones de la película de Maikol Yordan 3 si iniciaron esta semana?

Apenas supe esto de la obra y que me escogieron y me dieron las fechas hablé con Daniel Moreno, como desde noviembre y ellos (Media Docena), muy amablemente, básicamente acomodaron el guion y las fechas de rodaje para que yo pudiera grabar mis escenas este martes.