Actriz Alejandra Portillo le cumplió su último deseo a Álvaro Marenco

El funeral de Álvaro Marenco fue esta tarde en la iglesia Don Bosco, en San José. Foto: Jorge Castillo

En diciembre pasado, cuando la actriz Alejandra Portillo se reunió por última vez con su gran amigo y compañero de teatro, Álvaro Marenco, él le dijo antes de despedirse: “¡cuidado se te olvida!”.

Este viernes la famosa Azucena, personaje que interpretaba en la serie La Pensión, le pudo cumplir su promesa al concluir sus honras fúnebres en la iglesia Don Bosco, en San José.

Luego de que Ítalo Marenco, hijo menor del reconocido actor de 79 años, diera unas palabras de agradecimiento por acompañarlos a despedir a su papá, la actriz tomó el micrófono y dijo que solo iba a cumplir la última voluntad de “Marenquito”.

Marenco era el padre del presentador Ítalo Marenco. Instagram

En los parlantes de la iglesia sonó una grabación con la voz del actor, fallecido este jueves 9 de febrero a consecuencia de un cáncer, recitando su poema favorito, llamado “De amores” y, el cual al concluir dijo que se lo dedicaba a Roxana Campos, su esposa fallecida hace dos años, y a su amigo francés Daniel Deletié, a los que dijo amar todos los días de su vida.

Ese momento caló fuerte en el corazón de sus tres hijos Danny, Valentina e Ítalo, quienes no aguantaron las lágrimas al escucharlo.

Con una canción y un poema se despidió Álvaro Marenco de todos

Pero después sonó la canción “Resistiré”, que fue un tema que grabaron más de 30 artistas famosos cuando la pandemia estaba en lo más y mejor en 2020, y eso hizo que todos los presentes se levantaran a aplaudir.

Alejandra nos contó que esa petición se la hizo su amigo en agosto del año pasado, un día que se reunieron y tocaron el tema de la muerte.

“Hablamos como por tres horas de muchos temas y empezamos a hablar un poco de la muerte, porque él conoció a toda mi familia, y me conoció desde que era muy niña, y al hablar de la muerte, hablamos de la música y él me pidió poner esa canción el día de su funeral y luego me puso el poema y me habló del poema y lo especial que era para él, entonces, la petición era ponerlo en este día y hasta que bailáramos, como era él de alegre, pero después de que Ítalo habló, yo no quise como robar ese protagonismo y dejar simplemente que pasara el momento y estoy muy feliz porque le cumplí su deseo”, dijo antes de soltar el llanto.

Alejandra Portillo, "Azucena" en la serie La Pensión", era muy amiga de Marenco. Foto: Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

En estos últimos días, ambos estuvieron en contacto por el celular y le pudo decir por audios que le cumpliría su deseo, para que se pudiera ir en paz.

Video: Vea el tierno y solidario abrazo de “La Trafiquina” a Ítalo Marenco

El hombre de teatro

Ella no es la única que guarda gratos recuerdos con Marenco, pues su colega y amigo Gustavo Rojas es otro que no pudo contener las lágrimas al saber que era su último adiós.

De hecho, Tavo tuvo que tragar grueso para poder contar lo que significó el actor en su vida.

“Álvaro es, porque yo difícilmente voy a poder hablar en pasado de él, Álvaro es el amigo, el colega, el hombre de teatro, el hombre culto, el hombre que ha vivido la vida intensamente. A Álvaro habría que definirlo como el amante de la vida”, mencionó con voz entrecortada.

Gustavo Rojas estaba muy dolido por la partida de su amigo y compañero. Foto: Jorge Castillo

La iglesia estuvo repleta de actores, bailarines, dramaturgos y muchos más personajes del gremio artístico costarricense, pues Marenco en sus más de 55 años de carrera trabajó con muchos de ellos y en todos siempre dejó algo positivo y bonito que recordar.

Tal es el caso de Thelma Darkings, quien recordó que la última vez que conversaron fue en diciembre, cuando lo llamó para agradecerle por recomendarla para un trabajo en el que iban a estar juntos.

“Una canción que me recuerda a él es ‘My Way’ (de Frank Sinatra). Él fue un amigo, cuando estabas trabajando una pieza con él, te orientaba y estábamos trabajando en un proyecto llamado ‘El cementerio de ballenas’, del cual no puedo hablar mucho, pero que viene en camino, y ahora tendremos que ver qué hacemos, porque él físicamente, talentosamente, en presencia escénica, creatividad, era único”, dijo Thelma.

Carlos Alvarado llegó a darle su apoyo y brindarle fortaleza a Ítalo Marenco. Foto: Jorge Castillo

El actor Carlos Alvarado admiraba tanto el talento y la personalidad de su amigo que hasta confesó que sueña con llegar a ser como él.

“Con Álvaro siempre serán buenos recuerdos, anécdotas, pasión, loco por el teatro y por el cine, contagiante para uno, felicidad. Es lo que me recuerda a mí, mucho talento, mucha pasión y mucha felicidad. Yo quiero ser como Álvaro Marenco, tener esa pasión, llegar a la edad que tenía y seguir trabajando, yo también quisiera terminar haciendo lo que más me gusta como él”, mencionó el famoso “Camacho”, de La Pensión.