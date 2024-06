Actriz Arabella Salaverry, esposa de Leonardo Perucci, nos da la gran noticia de la noche

Arabella Salaverry confirmó que no tiene cáncer. (Esteban Chinchilla)

La actriz Arabella Salaverry reveló este miércoles los resultados de la autopsia que le hicieron hace pocas semanas y confirmó si fue o no diagnosticada con cáncer.

Hace pocos días, la artista, quien es esposa de Leonardo Perucci, contó que le hacía frente a un posible diagnóstico de esa enfermedad porque le detectaron un adenocarcinoma maligno metastásico.

Ella estaba en control producto de ese diagnóstico y este martes le dieron los resultados médicos, los cuales hizo públicos este miércoles en una publicación en Facebook.

“Estaba esperando acompasarme, navegar en aguas mansas para decirles lo importante que ha sido sentirse acunada por buenos deseos, por palabras amorosas. No se imaginan lo fundamental que es, en momentos complicados, sentirse en compañía y con la ternura abrazándonos. Tener constancia de que no vivimos solos. Mi gratitud es inmensa. Mi gratitud no puede ser contenida en palabras. ¡Se me llena el pecho y quiere explotar!

“Ayer (martes) el resultado de la última biopsia. Negativa. Dos opciones científicas: tumor de anexo (el del cuero cabelludo era el principal) o tumor de origen desconocido.

Tercera opción a-científica: el amor borró el tumor madre. Ahora queda controles cada cierto tiempo y seguir escribiendo”, indicó la también poeta.

Desde La Teja nos alegramos que doña Arabella esté bien de salud, ya que su proceso lo llevó de la mano con los recientes quebrantos de salud de don Leonardo, que han obligado su internamiento en un hospital capitalino.