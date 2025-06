Actriz Bárbara de Regil confesó que Memo del Bosque la acosó y Vica Andrade reacciona

Actriz Bárbara de Regil y la expresentadora Vica Andrade (redes/Instagram)

La actriz Bárbara de Regil destapó un supuesto e incómodo momento que vivió en el pasado y que habría sufrido por culpa del fallecido productor mexicano Memo del Bosque, esposo de Vica Andrade.

La protagonista de la novela “Rosario tijeras” contó que años atrás el productor la acosó y la besó sin su consentimiento y este lunes 9 de junio la costarricense reaccionó a esas declaraciones.

Fue precisamente en el reality “Secretos de parejas” que Bárbara contó lo ocurrido con Del Bosque.

“Estando en su oficina, para ver más proyectos, se me lanzó a besos, pero a aparte, un beso así (de lengua); todavía me acuerdo y me da mucho asco”, dijo en el reaity.

“¿Pensaste que me iba a quedar callada después de tantos años?, no mi amor, yo ya no tengo miedo”, agregó.

Además, reveló en una entrevista a los medios mexicanos que cuando hizo tal confesión Memo del Bosque aún estaba vivo, y que no se imaginaba que meses después “se iría al cielo”.

Memo del Bosque, esposo de Vica Andrade, falleció el 7 de abril de 2025, víctima de cáncer. (redes/Instagram)

Después de dicha confesión el abogado Guillermo Pous, representante de Del Bosque, calificó de “ruin y cobarde” los señalamientos de la actriz, y advirtió que habrán consecuencias legales ante lo que llamó calumnias y difamaciones.

Sin embargo, este lunes Vica Andrade hizo una publicación en su cuenta de Instagram para anunciar que no procederá con ninguna acción legal contra De Regil.

“Por medio del presente comunicado deseamos informar que por mi parte y la de mis hijos no habrá ninguna acción legal o demanda por las declaraciones hechas días anteriores por la sra Bárbara de Regil, solamente deseamos seguir adelante, sanando de la forma más tranquila nuestro proceso. Tampoco daremos ninguna declaración al respecto”, publicó.

Este fue el comunicado que emitió la expresentadora Vica Andrade. (redes/Instagram)

La tica además agregó: “Hasta donde dependa de ustedes hagan todo lo posible por estar en paz con todos”.

Al parecer, Vica se encuentra en el país pues después de dicho comunicado compartió una foto donde sale abrazada junto a su mamita, y días atrás también dio indicios de andar por acá, por los paisajes que mostraba.

