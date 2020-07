“Dejé el alcohol hace diez años y creo que esa es una de las mejores decisiones que he tomado en vida, porque no era una borracha perdida, pero mi padre era alcohólico, entonces sí cargaba con un estigma, porque si había un trago que me tomara de más y ya perdía, y me pasó dos o tres veces y la última fue grave, ya no me gustó”, relató la actriz uruguaya, de 42 años.