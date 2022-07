Actriz de “American pie” reveló que sufrió abuso sexual

Mena Suvari, protagonista de “American pie” y “Belleza americana”, habló sobre el abuso sexual que sufrió a los 12 años

Mena reveló que fue uno de los momentos más duros de su vida y que fue a manos de uno de los amigos de su hermano.

La actriz Mena Suvari hizo una ruda revelación. AFP (TIZIANA FABI)

La actriz recordó que, en ese entonces, no gozaba de la atención que tiene ahora y peleaba por ser escuchada en casa. Fue ahí cuando un chico mayor comenzó a prestarle más tención de la que debía, le escribió varias cartas de amor, la alentó a iniciarse sexualmente y posteriormente abusó de ella en repetidas ocasiones.

“Luché por ser vista y escuchada, involucrada; pero no sentí tal pérdida del sentido de identidad hasta los 12 años, cuando me violaron”, dijo en entrevista para el periódico The Guardian.

A pesar de ser la víctima, Suvari detalló que su agresor se encargó de hacerla sentir culpable, incluso, tuvo que negar frente a sus compañeros de escuela, lo que le había hecho. La situación se tornó peor cuando tuvo que ser llevada al hospital por una infección en la vejiga, producto de las constantes violaciones a las que era sometida. A pesar de ser una niña, el doctor no preguntó nada y se limitó a recetarle anticonceptivos.

MLB556a MELBOURNE (AUSTRALIA) 7/3/2012.- La actriz estadounidense Mena Suvari posa durante su llegada al estreno de la cinta 'American Reunion' ('American Pie: El Reencuentro'), en Melbourne, Australia, hoy, miércoles 07 de marzo de 2012.EFE/JOE CASTROPROHIBIDO SU USO EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA (JOE CASTRO)

Aunque logró salir de ahí, gracias a su trabajo como modelo, el daño ya estaba hecho; el trauma que tenía solo la llevó a desarrollar problemas de adicciones y un historial de relaciones abusivas, con hombres mayores del medio, que por poco acaban con ella: “Todos estaban fascinados con mi apariencia de 18 años, pero yo tenía 12. Lo que se me comunicó fue que era un adulto, por lo tanto, podía actuar como uno. Nadie me decía: ‘Eso no está bien, esa persona no debería estar haciendo eso contigo’”, agregó.

Meses más tarde inició un romance con un ingeniero de iluminación, una relación que ella misma califica como “la más violenta de su vida”, ya que no solo era insultada y desacreditada constantemente, su pareja la obligaba a mantener relaciones sexuales con más de dos personas, además de usar diversos juguetes que terminaban lastimándola.

La única manera que encontró para salir viva de ahí, fue su trabajo como actriz. Primero en pequeñas series y después en la cinta que le dio fama mundial, pero que la hizo reencontrarse con el infierno que ya había vivido, pues Ángela, su personaje, también fue sexualizada, a pesar de su corta edad.

“Me identifiqué, sabía cómo interpretar ese papel, porque estaba muy educado en él. ‘Oh, ¿quieres que sea sexualmente atractiva?’ Hecho. Era muy oscuro para mí en ese momento, (y la película) se sintió como un respiro, porque podía ir a trabajar y ser importante allí. No me llamaron ‘retardado’ e ‘idiota’”.

Hasta ahora, Suvari sigue lidiando con los fantasmas de un pasado violento, pero ha tratado de salir adelante y contar su historia, en un libro autobiográfico que fue lanzado en 2021, no solo fue una catarsis para ella, también la manera que tiene para decirle a otros: no estás solo.

“Es algo muy complicado cuando experimentas abuso sexual, porque parte de eso es… como, satisfactorio. Pero la otra parte es una auténtica pesadilla, así que estás confundido, no sabes qué es lo correcto. Todo eso todavía me pesa porque nunca tuve la oportunidad de descubrirme de esa manera”, dijo.