Actriz de “Black Mirror” y “Joker” está en el país

La actriz Zazie Beetz vino el año pasado para esta misma fecha a disfrutar de nuestras playas. Instagram

La actriz alemana-estadounidense Zazie Beetz eligió una vez más Costa Rica para vacacionar.

Ella es conocida por su papel de Sophie Dumond en la película “Joker” (Guasón), y según se dice, también estará en su segunda parte (Joker 2) junto a Joaquin Phoenix, cuyo estreno será el próximo año.

La actriz llegó este lunes 27 de marzo al aeropuerto Juan Santamaría, donde accedió a fotografiarse con un seguidor que la reconoció.

La Dirección de Migración y Extranjería confirmó que la actriz ingresó al país este lunes 27 de marzo. Twitter

Precisamente, casi que para estas mismas fechas vino el año pasado y por lo visto quedó tan encantada que decidió repetir el destino.

En su publicación del 27 de marzo de 2022 contó que aunque ella creció en la ciudad, le gusta pasar en medio de la naturaleza.

“Siempre he sido una chica de los grillos. Nunca me asusté de los gusanos y los vi retorcerse en mis palmas de tierra. Después de la lluvia, recogía las babosas en el camino y las volvía a deslizar bajo la cubierta de hojas”.

Se rumora que en el segunda parte del "Joker 2" ella será su cómplice por amor. Twitter

“Rebusqué entre las espinas de los arbustos de zarzamora y chupé el néctar de las flores de trébol púrpura. La gente me diría que los negros no caminan, no acampan, no se deleitan en la naturaleza. Esto siempre me irritó. He escalado montañas. Tomo un sorbo de agua fresca del arroyo. ¿Por qué yo, una mujer negra, no puedo ser un hijo de la naturaleza? Nuestra casa. Nuestro primer hogar”, publicó.

Zazie Beetz también es reconocida por su participación en la serie de Netflix llamada “Black Mirror” que ya va por su sexta temporada. Allí interpreta a Atlanta.

Ella aún no ha publicado nada sobre su estadía en Tiquicia, pero no dudamos que esté disfrutando de alguna de nuestras playas y metida en medio de la naturaleza.