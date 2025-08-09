Actriz de cine para adultos muere terriblemente a los 24 años

La actriz y creadora de contenido para adultos, Lina Bina, murió a los 24 años. Fotografía: Instagram Lina Bina. (Instagram/Instagram)

La actriz y creadora de contenido para adultos, Lina Bina, murió trágicamente a los 24 años.

Una hermana de Bina, conocida en redes sociales como “Miss John Dough” confirmó al periódico The Sun el fallecimiento de la joven.

Según la familia, Lina murió el pasado 5 de agosto por complicaciones causadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello; sin embargo, la causa exacta del deceso no ha sido detallada por los forenses del condado de Polk, en Florida, Estados Unidos.

Lina era originaria de Texas y ganó fama como influenciadora en redes sociales y creadora y actriz de contenido triple equis.

Lina Bina compartía contenido bastante sexi en sus redes sociales públicas. Fotografía: Instagram Lina Bina. (Instagram/Instagram)

La prensa internacional describe a la joven como una mujer de personalidad vibrante y extrovertida. Tenía miles de seguidores en redes sociales como Instagram y TikTok.

“Es tan trágico… mantengan cerca a sus seres queridos porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos”, escribió un primo de Lina en redes, según recopiló el periódico El Universal, de México.