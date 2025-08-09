Farándula

Actriz de cine para adultos muere terriblemente a los 24 años

Creadora de contenido triple equis era oriunda de Texas, Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
La actriz y creadora de contenido para adultos, Lina Bina, murió trágicamente a los 24 años.
La actriz y creadora de contenido para adultos, Lina Bina, murió a los 24 años. Fotografía: Instagram Lina Bina. (Instagram/Instagram)

La actriz y creadora de contenido para adultos, Lina Bina, murió trágicamente a los 24 años.

Una hermana de Bina, conocida en redes sociales como “Miss John Dough” confirmó al periódico The Sun el fallecimiento de la joven.

LEA MÁS: Kenia Music sigue jugando en las grandes ligas del cine para adultos; ¡vean con quién grabó ahora!

Según la familia, Lina murió el pasado 5 de agosto por complicaciones causadas por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello; sin embargo, la causa exacta del deceso no ha sido detallada por los forenses del condado de Polk, en Florida, Estados Unidos.

Lina era originaria de Texas y ganó fama como influenciadora en redes sociales y creadora y actriz de contenido triple equis.

La actriz y creadora de contenido para adultos, Lina Bina, murió trágicamente a los 24 años.
Lina Bina compartía contenido bastante sexi en sus redes sociales públicas. Fotografía: Instagram Lina Bina. (Instagram/Instagram)

La prensa internacional describe a la joven como una mujer de personalidad vibrante y extrovertida. Tenía miles de seguidores en redes sociales como Instagram y TikTok.

LEA MÁS: Famosa actriz revela detalles de cómo funciona el cine para adultos

“Es tan trágico… mantengan cerca a sus seres queridos porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos”, escribió un primo de Lina en redes, según recopiló el periódico El Universal, de México.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lina Binacine para adultos
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.