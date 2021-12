Actriz de James Bond reveló que un famoso de Hollywood la manoseó

Naomie Harris contó que una vez un compañero la manoseó en medio casting y nadie hizo nada por defenderla. Archivo (Esteban Felix)

La actriz Naomie Harris denunció públicamente una experiencia de acoso sexual que sufrió durante la audición para una película, cuando el actor con el que realizaba la prueba la toqueteó y le pasó la mano por encima de su falda.

La británica, de 45 años, dice haber sido acosada sexualmente por una “gran estrella” de Hollywood y que se sorprendió porque “nadie dijo nada” a pesar de que los ejecutivos de la película estaban en la sala.

En una entrevista que dio al diario Mail on Sunday, la actriz nominada al Óscar, quien recientemente repitió su papel de Miss Moneypenny en “No Time To Die” en la saga de James Bond, recordó el día que un famoso actor la manoseó mientras audicionaba para un papel.

La actriz contó que su compañero deslizó su mano por su falda y la tocó frente a varias personas del equipo de la película. Nadie dijo o hizo algo para detenerlo.

Ella se negó a dar a conocer la identidad de su colega pero si dijo que él no se enfrentó a la censura de los presentes en la sala durante la audición.

“Lo que fue tan impactante fue que el director de casting estaba allí y el director, y por supuesto nadie dijo nada porque él era, es, una gran estrella”, detalló la intérprete.

Además, dijo que se siente “muy afortunada” de haber experimentado solo uno de esos incidentes dada la escala de abusos reportados en la industria.

“Ese fue mi único incidente #MeToo, así que me siento muy afortunada dado lo generalizado que era ese comportamiento”.

“Ahora las cosas han cambiado definitivamente: estaba en un proyecto donde hubo un incidente #MeToo y no hubo vacilación, (el perpetrador) fue removido de inmediato”, dijo Harris, que también se negó a nombrar al actor que fue retirado del proyecto más reciente.

La actriz británica, nominada al Óscar por “Moonlight” en 2017, se encuentra actualmente en la pantalla en “No Time To Die” y “Venom: Let There Be Carnage”.

Dichas declaraciones se dieron a raíz de la noticia que la estrella de Crown, Claire Foy, condenó el manejo de la policía sobre el asesinato de Sarah Everard, quien fue violada y asesinada por un oficial en marzo anterior, y cuyo cuerpo fue encontrado en Kent.

“Cientos de mujeres son atacadas todos los días. Me enoja mucho. ¿Cómo se puede pensar en hacer que las mujeres estén seguras y pensar en conseguir más policías, en quienes las mujeres no confían, para que las cuiden?”.

“No necesitamos que nos cuiden. Nosotras necesitamos que dejan de matarnos y violarnos. Eso es todo. Es simple. Y es terrible decirlo, pero son hombres”, afirmó la actriz.