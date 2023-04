Actriz de La Casa de Papel quedó sorprendida con un detalle particular de los ticos

Esther Acerbo y Karina Campos compartieron en el evento de Porcelanosa. Instagram.

Tan solo unas horas en Costa Rica bastaron para que la bellísima actriz española Esther Acerbo, quien interpreta a Estocolmo en La Casa de Papel, quedara maravillada con nuestro país.

Eso sí, no la sorprendieron las bellas playas ni las impresionantes montañas, mucho menos los verdes bosques que hay en nuestro suelo, ya que no pudo conocer ninguno de esos lugares, más bien, le llamó bastante la atención el gran trato que le dieron los ticos desde su llegada.

“Me encantaría decir que me ha encantado el país, pero no he podido conocer mucho, pero lo que realmente me llevo, no sé si he tenido muy buena suerte, pero es una acogida, una amabilidad y unas ganas de ayudarnos y acompañarnos en todo, lo juro que es maravillosa, la gente es encantadora”, comentó.

Esther Acerbo se mostró muy encantada con el trato de los ticos. Cortesía.

Esther señaló que en estos días entendió por qué nos dicen el país del pura vida.

“Lo voy a adoptar el pura vida, la gente tiene buena onda, energía como muy a favor del otro y yo he ido a lugares que cuesta un poco más, la gente es más ruda o no sé cómo llamarla, más fría quizá, pero aquí me ha sorprendido y ya quiero volver”, afirmó.

La actriz fue la invitada especial en la inauguración de la tienda Porcelanosa, que se realizó este jueves en Avenida Escazú, en Torre 102.

Antes compartió con la prensa y demostró que la simpatía que se le ve en tele no es actuada.

“Vine solo por 48 horas, es un viaje exprés, pero lo estoy disfrutando, me regreso con ganas de ir por mi familia y volver, es algo que ya tengo decido”, afirmó.

Hace poco, Esther terminó de grabar su última película, llamada De perdidos a río, la cual se estrenará en agosto y con proyectos teatrales.

La actriz agradece por su papel en 'La Casa de Papel'. Fotografía: Netflix (Tamara Arranz/Netflix para La Nación)

Un regalo de papel

Acerca de su papel en La Casa de Papel, la española comentó que se lo toma con un regalo de Dios, que le impulsó su carrera y que la convirtió en una especie de “rockstar” (estrella de rock).

“Yo estaba trabajando como reportera y fui a hacer el casting, al principio me pareció muy interesante, disfrutamos mucho rodándola, pero se acaba en la segunda temporada. Cuando llegó Netflix y dijo que hiciéramos más temporadas, no solo para España, sino para el resto del mundo, fue maravilloso, una locura, pasamos de estar trabajando mucho, pero en proyectos pequeños, a algo abrumador.

“Cuando se estrenó la tercera temporada nos dimos cuenta del éxito que realmente era, hicimos viajes a varios países y simplemente con la acogida que teníamos, era una cosa loca. De repente sentíamos que éramos como estrellas de rock, estuvimos en París, en Milán, y en Brasil fue donde terminé de notar que era un fenómeno, lo habían hecho suyo y eso me sorprendía mucho”, aseguró.

Esther asegura que seguirá trabajando fuerte, pero tiene más que claro que un fenómeno como ese que generó La Casa de papel se da una vez en la vida.

Para ella, no solo le abrió las puertas a los actores en el ámbito profesional, sino que el mundo empezó a fijarse más y más en las series españolas.

Un detalle adicional y curioso que confesó Acerbo es que a pesar de que en la serie la llamaban Estocolmo (capital de Suecia), tiene pendiente conocer esa ciudad, ya que representa algo especial para ella.

“No (la conoce) y es muy curioso porque en la serie grabamos una parte ahí y yo no fui, yo les decía: ‘¿Cómo es posible que graben allá y no me lleven? ¡Qué sinvergüenzas!’. Pero es un destino pendiente, al final es un ciudad importante para mí, pero tengo que ir a verla. No conozco Estocolmo, pero ya conocí San José, Costa Rica, y ha sido tan bonito, pero tan fugaz, que quiero volver”, explicó.

La actriz viajó este mismo viernes a Madrid para seguir con su vida y su trabajo, pero con los ticos y su gran trato en el corazón.