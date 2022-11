Actriz de “Pasión de Gavilanes” confirma que tiene otra vez cáncer de seno

La novela "Pasión de Gavilanes" fue tan exitosa que años después le hicieron una segunda temporada. Archivo (Telemundo)

Una de las actrices de la novela “Pasión de Gavilanes” anunció este martes a través de su perfil de Instagram que le volvieron a diagnosticar cáncer.

Kristina Lilley, quien dio vida a Gabriela de Elizondo en la exitosa telenovela de Telemundo y cuya segunda temporada se transmitió recientemente y se puede ver actualmente en Netflix, confirmó que tiene cáncer de seno.

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, dijo la actriz, de 59 años.

En el 2010 fue la primera vez cuando le diagnosticaron cáncer de cuello uterino, pero logró salir adelante con tratamiento médico.

Sin embargo, en el 2013 volvió a ser diagnosticada con cáncer pero de seno y aquella ocasión le removieron el tumor y tuvo 16 sesiones de radioterapia.

Kristina Lilley ya había sido diagnosticada con cáncer en el 2013. Telemundo

Ahora nuevamente va por el mismo proceso, pero dice estar muy tranquila.

“Estoy muy bien, estoy muy tranquila, no voy a leer comentarios, no voy a contestar opiniones, nada, simplemente quería contarles”, expresó en el video.

“De esto yo aprendo que nosotros no somos ni fuertes ni guerreras, somos mujeres que aceptamos nuestra vulnerabilidad, aceptamos nuestras emociones y eso es lo que me hace fuerte”.

“También aprendo que es importante hacerse el autoexamen, cuidarse y estar pendiente de uno mismo”, expresó.

Kristina Lilley también ha participado en telenovelas de Telemundo como “La Tormenta” y “Dame chocolate”, pero se le recuerda más por su personaje de la mamá de las hermanas Elizondo y la que más detestaba a los hermanos Reyes.