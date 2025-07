Actriz de serie de Teletica sufrió depresión y la forma en la que la venció es de aplaudir

Susy Arnáez Zavala tiene 26 años, vive en Zapote y es una gran artista. Fotografía: Cortesía Susy Arnáez. (Cortesía/Cortesía)

Susy Arnáez Zavala contagia con su risa y su gran energía con solo escucharla.

La joven, de 26 años, es una artista en el amplio sentido de la palabra: canta, baila, actúa, dibuja y hasta locuta.

Su talento la ha llevado por grandes montajes teatrales del país como El Mago de Oz o Mujercitas, por programas televisivos como La Matraca (de Repretel) y por las series de canal 7 La Pensión y Simplemente Elvirilla, su proyecto más reciente.

La hija de la experiodista de Teletica, Francia Zavala, habló más de ella en una reciente entrevista con La Teja, en la que reveló cómo el dibujo la sacó de una ruda depresión en la que se vio sumida en el 2022.

¿Quién es Susy?

Soy actriz, cantante, dibujante, locutora. Susy es una perfeccionista en recuperación porque estoy intentado dejar esas cosas de lado, creo que (soy) una buena amiga y una buena hija, al menos, eso siempre me han dicho, y alguien que es muy empática y por eso es que me fascina toda esa parte artística y me he desempeñado más que nada como actriz porque ser actriz es ser empático y ponerse en los zapatos de alguien más.

Susy Arnáez Zavala es la única hija de la experiodista de Teletica, Francia Zavala. Fotografía: Archivo LT.

¿Su vida artística cómo nace?

Desde chiquita me ha encantado todo esto y se lo agradezco mucho a mi mamá que desde que tengo memoria dibujaba todo lo que veía, actuaba en el kínder, me aprendía las películas de memoria. Ella vio que eso me llamaba la atención y fue la que me llevó al Castella (Conservatorio) a hacer la prueba y por dicha me aceptaron.

En mi ignorancia de pequeña no pensé que esto podía ser una carrera, después ingresé a una academia artística, hice una audición para el musical de Mago de Oz y me dieron el papel de Dorothy. Fue el momento en el que supe que podía trabajar en esto y hacer una carrera.

De todo lo artístico que hace, ¿con qué se identifica más?

Depende. Creo que mi mayor amor, tal vez, es el dibujo porque es algo que fue mi terapia hace unos años que tuve una depresión muy fuerte. Agarré el dibujo como terapia y empecé a dibujar con lapicero para obligarme a estar bien con mis errores y no poder borrar nada y me ayudó a salir de ese agujero emocional, entonces el dibujo tiene un lugar muy especial en mi corazón. Siempre ando una libreta de dibujo en el bulto conmigo.

Le hace la cruz Se ríe por todo Solo ella Susy no puede ver el pejibaye ni en pintura. No le gusta para nada. Tan risueña es que muchas veces hasta con las películas de terror se ríe. Es hija única. De niña quiso un hermano pero nunca se lo pidió a sus papás.

¿Qué desencadenó esa depresión?

Cosas que uno traía acumulado desde hace años y que uno no las trata, nada más intenta ponerlos de lado y ya después se vuelve una montaña gigante que solo se derrumba. Agradezco demasiado que tengo una familia increíble y mis amigos maravillosos que siempre estuvieron ahí a la par y eso me obligó a aprender bastante de mí misma, pero sí hubo un momento que no veía la salida. Eso fue en el 2022.

Susy Arnáez Zavala es una gran dibujante y lo más curioso es que dibuja con lapicero. Fotografía: Cortesía Susy Arnáez. (Cortesía/Cortesía)

Tiene una amplia trayectoria artística, ¿cómo ha hecho porque es una industria difícil?

En realidad no he tenido una fórmula, he tenido la dicha de conocer personas que también son productoras y me entero de las audiciones y puedo ir. También he tenido la suerte de estar cerca de esas personas productoras que crean esas oportunidades y me dan el chance de audicionar, me preparo todo lo que puedo y ahí voy. Hay muchas audiciones que no se han dado por el perfil o por diferentes otras cosas, pero sí estoy muy agradecida de haber podido estar en estas producciones.

Su mamá es conocida en el medio, ¿qué papel juega ella en todo esto?

Mi mamá, aparte de ser mi mejor amiga, es mi “mamager” porque la mujer se entera de muchas de las audiciones. A ella le encanta revisar columnas y redes sociales y ahí se ha encontrado muchísimas oportunidades. Es vacilón porque en realidad muchos de mis proyectos han sido no por sus contactos sino porque se mueve mucho, como buena periodista ella investiga y encuentra.

Usted es parte del elenco de Simplemente Elvirilla, ¿qué representa ese proyecto?

Les decía (a los de la producción) que ellos fueron mi regalo adelantado, porque al inicio las series pasan por todo un proceso, cuando vimos el casting no estaban buscando a nadie de mi perfil. Los únicos que buscaban similares a mi edad eran hombres, las mujeres eran mayores de 30 y yo no calzaba. Igual les escribí pidiéndoles el chance de audicionar y me dieron la oportunidad de hacer la prueba. Les gusté y al final le cambiaron el género al personaje.

Susy Arnáez Zavala actúa en la serie Simplemente Elvirilla, de Teletica. Fotografía: Cortesía Susy Arnáez. (Cortesía/Cortesía)

¿Qué tiene su personaje Valentina Montalván de usted?

A ambas nos encantan los animales y nos preocupamos por el medio ambiente, pero también somos muy diferentes. Ella es más seria y yo paso riéndome desde que me despierto; ella es más aparte de sus papás y hasta se avergüenza de ellos y yo más bien creo que avergüenzo a mis papás con mis locuras.

¿A qué aspira?

A ser una buena persona, a vivir tranquila y en esto yo nada más quiero seguir trabajando en encontrar historias ricas para contar, historias que dejen algo.