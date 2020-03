View this post on Instagram

LOS INVITO A LEER, ANTES DE JUZGAR, DEJEMOS DE DESTROSARNOS TANTO, MAS RESPETO ENTRE NOSOTRAS, ENTRE SERES HUMANOS, 🕉Aquí les va para los que no saben, desde 2003 gane un concurso de más de 100 mujeres como #PLAYMATE para @playboymx #centroamerica #latinoamerica, luego hice dos revistas de #H y #HEXTREMO, SEQUIDO POR #PENHOUSE Y #MAXIM.TODAS PORTADAS EN 2011 NUEVAMENTE COMO ACTRIZ Y CANTANTE por 2da ocacion portada PLAYBOY, y en un homenaje a las #vedette producción fotográfica mía hice nuevamente en 2016 PORTADA PLAYBOY, SALI EN LA REVISTA DE LOS 70 AÑOS DE PLAYBOY USA donde estoy como una de las latinas más bellas del mundo de Playboy , grandes experiencias todas, un gran reto, dedicación, constancia, DISCIPLINA con más de 12 novelas, 6 obras de teatro musicales 9 reality, de circo, baile, canto, conducciones, producciones de videoclip, de teatro etc, 30 años de carrera artística, 30 años orgullosa de donde estoy, lo que he logrado, respeto el camino de cada quien, jamás juzgo o señalo, vinimos a este mundo a dar, conectar, aprender, amar, para muchos soy ejemplo para otros lo peor, pero de corazón jamás mi intensión a sido, es, ni será lastimar, ofender a nadie, hoy más orgullosa que nunca DE DONDE VENGO, DONDE ESTOY, CLARA DE HACIA DONDE VOY #LAPOETADELOURBANO 🇨🇺🎼 CUBANA DE SANGRE DE CORAZON MEXICANO GRACIAS POR TANTO APOYO #TEAMVEGA DE LA MANO DE DIOS SIEMPRE, FAMILIA, AMIGOS REALES Y SERES QUE A SU PASO EN MI VIDA ME HAN DADO TANTO, TANTAS ENSEÑANZAS QUEDAN POR DESCUBRIR MUCHOS MAS PERSONAJES POR INTERPRETAR, PERO SIN DUDA ALGUNA EL DE LISESKA VEGA GALVEZ es mi mejor legado, mi vida entera, GRACIAS VIDA GRACIAS UNIVERSO #AQUIYAHORA #SISEPUEDE #CANTAUTORA #CANALYOUTUBE #LISVEGAMUSICOFICIAL SIGANME #MUSICA #CANTANTE #CUBANA #CUBA #MEXICO #CUBANOSPORELMUNDO #REGUETON #TRAP #SINMIEDO