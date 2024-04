Actriz Laura Flores estuvo al borde de la muerte tras hacerse un tratamiento estético

La actriz Laura Flores estuvo en el hospital debido a todo lo que pasó. Captura.

La actriz Laura Flores puso en alerta a sus seguidores tras debatirse entre la vida y la muerte.

Ella está viva de milagro ya que hace unas semanas sufrió un microinfarto cerebral a raíz de un tratamiento que se realizó para tratar las varices, según contó en sus redes.

“La semana previa a la Semana Santa, un martes por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, tratamiento en el cual te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven así como arañitas, me lo estaba haciendo cada 6 meses por los últimos 20 años... Bueno después de ir a hacerme el tratamiento, en la noche, me dio un microinfarto cerebral”, reveló este martes la intérprete de 60 años a través de un video que compartió en su perfil de Instagram.

La artista explicó que ella estaba con su hermana en su casa viendo televisión cuando de pronto se le paralizó su brazo derecho.

“No lo podía mover, también se me paralizó la mitad de la cara y no podía articular palabra. Yo quería hablar, pero no podía, era una sensación espantosa que no puedo describir porque me pongo a llorar”, detalló.

La macha contó que pudo hablar hasta 40 segundos después.

“Pude gritar: ‘Doctor’, fue lo que grité”, añadió.

La actriz de la novela Tu vida es mi vida, reveló que después de este episodio la llevaron al médico y la estabilizó un cardiólogo.

“Me hospitalizaron por dos días, me hicieron todo tipo de estudios, me pusieron un monitor para mi frecuencia cardiaca, me analizaron todo y aparece la cicatriz, es como un puntito blanco en mi cerebro donde deja la cicatriz este coágulo que se estaba atorando y pasó. Es decir, estoy viva de milagro”, confesó.