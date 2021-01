“Les hago este video con la cara lavada, no para que me juzguen sino para darles un consejito. Hace ocho años me salieron unas manchas en la cara, justamente por abusar del sol -nunca hay que abusar de nada- y desde entonces he pasado obsesionada con ellas y con quererlas desaparecer de mi piel. A pesar de que tengo muy buena piel y que debería de estar agradecida por la piel que tengo, pues me obsesioné por quitármelas”, comenzó.