Actriz que interpreta a Whitney Houston: “La película ha sido una carta de amor a Whitney”

Una nueva historia biográfica sobre la leyenda de la música Whitney Houston llega a los cines. “I Wanna Dance with Somebody” cuenta la vida y legado de la superestrella que falleció en 2012 con apenas 48 años.

Whitney Houston quiero bailar con alguien. Foto: Mundocine

La película, que se estrenó en Costa Rica este jueves, es un repaso por los momentos más importantes en la carrera musical de la cantante, y mostrará el emocionante, conmovedor, y muy inspirador camino de Houston, desde el coro de la iglesia hasta su exitosa participación en la industria de la música en donde logró grandes presentaciones y canciones que marcaron a más de una generación.

La actriz británica Naomi Ackie, de 31 años, es la encargada de dar vida a la intérprete de “I Will Always Love You”. Conocida por su papel como Bonnie en la serie de televisión “The End of the F***ing World”, y por su rol como Jannah en la película “Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker”.

Este es su primer protagónico, y la obligó a una transformación completa, incluso tuvo que utilizar implantes dentales. La caracterización fue uno de los elementos fundamentales en la cinta, para retratar a la intérprete de “I Have Nothing”, se utilizaron más de 30 pelucas para recrear el singular look de la estadounidense.

“La película ha sido una carta de amor a Whitney”, dijo la actriz. Mientras la sinopsis sostiene que se trata de “Un retrato sin reservas de la compleja y multifacética mujer detrás de la que fue apodada ‘La Voz’”.

Naomi Ackie le da vida a Whitney Houston. Foto: Mundocine

Kasi Lemmons dirige esta producción musical, a partir del guion de Anthony McCarten, el escritor conocido por su trabajo en “Bohemian Rhapsody”, que sigue la historia de Freddie Mercury junto al grupo de rock Queen; y “The Theory of Everything”, que narra la vida del físico teórico Stephen Hawking.

(Video) Tica fue a cantarle cumpleaños a Shakira a la casa y la cantante le abrió la puerta

Las películas sobre leyendas de la música parecen ser una apuesta confiable para la industria del cine, que en la última década ha retratado historias personales y su ascenso a la fama de figuras como Elton John, Elvis Presley, Freddie Mercury, Judy Garland y Marilyn Monroe; mientras se preparan nuevas producciones sobre Amy Winehouse y Michael Jackson.