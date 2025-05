Actriz Sofía Chaverri contó todas las “cochinadas” que los hombres le gritan en la calle

Sofía Chaverri, actriz (redes/Instagram)

La actriz Sofía Chaverri hizo un video en sus redes para contar todas las “cochinadas” que algunos hombres le gritan en la calle, principalmente cuando sale del gimnasio, como modo de reflexión sobre este tema.

“¡Uy, macha! Vieras todo lo que yo sé hacer", inicia diciendo, simulando la voz de un hombre, para luego contar que venía saliendo de entrenar y que decidió irse caminando hacia su casa sin imaginar todos los improperios que le gritarían en el trayecto.

“Ay sujetos que yo no sé qué tienen en la cabeza, va uno caminando así tranquila y de la nada aparece un sujeto y grita: ‘Tómela’, y yo: ‘No, no quiero eso’. Luego otro diciendo: ‘¡Uy, macha! vieras todo lo que yo sé hacer". Bueno, felicidades caballero que sabe todo, todo, no quiero saber qué sabe hacer, no me interesa", señaló.

Sofía Chaverri hace el papel de Rosalinda, en la serie de Juan Vainas y Chibolo.

La querida “Rosalinda”, de la serie Juan Vainas y Chibolo, dice no comprender qué pasa por la mente de los hombres que actúan así, no sabe si es que esperan que la mujer crea o sienta que eso en un piropo y por ende debe responder al sentirse halagada.

Sofía Chaverri habló de los piropos inapropiados que le dicen en la calle

“Por favor, yo sé que no son todos (los hombres), pero es que ese porcentaje que lo hace lo grita a los cuatro vientos y deja tanto qué desear. Al menos yo no conozco una sola mujer a la que le guste eso y de las maneras en que se puede atraer la atención de una mujer, crean que gritarle improperios y estupideces en la calle, no está en la lista, porque no, no nos gusta”, dijo la guapa actriz.

Ella agregó que ese tipo de improperios no se ven bien y que mucho menos servirán para atraer la atención positiva de una mujer.