Actriz Sofía Chaverri tras su “matrimonio”: “Me han deseado una unión muy feliz”

Sofía Chaverri sorprendió este martes con una noticia que “no les había contado”. Fotografía: Instagram de Sofía Chaverri. (Instagram/Instagram)

Un día después de “casarse”, la actriz Sofía Chaverri agradeció a tantísima gente que le escribió deseándole buenos deseos para la supuesta nueva etapa de su vida.

La ola de felicitaciones a la intérprete de la entrañable Rosalinda, en Los enredos de Juan Vainas, surgió luego de que ella se dejara ver en redes como una bella novia lista para caminar al altar.

Sofía se vistió de blanco y se “casó” este martes, como parte de una escena que grabó para la película costarricense “Ahora o nunca”, que se comenzó a rodar este 18 de febrero.

Chaverri interpreta el papel de Diana en el largometraje, y la guapa artista comparte el protagónico con el presentador de canal 7, Wálter Campos, con quien desarrolla un amorío, según la trama de la cinta.

La exparticipante de Dancing with the Stars compartió en redes algunas fotos y videos de las grabaciones, y mucha gente pensó que se había casado en la vida real.

Al respecto, Sofi habló este miércoles en un “reel” que compartió en Instagram, en el cual agradeció a las personas por tan lindos mensajes.

“Lo de la boda sí es cierto”, dijo Sofi al inicio de un mensaje que grabó mientras estaba en labores hogareñas. “Quiero aprovechar para agradecer, públicamente, por todos los buenos deseos y todas las felicitaciones que me han hecho llegar a raíz de mi matrimonio ficticio”, continuó.

Sofía Chaverri habla de su "matrimonio"

“Me han llegado felicitaciones, me han deseado una unión muy feliz y quiero agradecerles. También me han dicho algo así como que es de mala suerte vestirme de novia antes de casarme o ponerme un vestido de novia, entonces es como que me va a salar; en fin, me hizo mucha gracia eso que me dijeron. Quería saber si ustedes han escuchado eso y gracias por todo el cariño siempre”, agregó.

Como curiosidad, Sofía destacó que el martes cuando estaban grabando, una señora con el esposo pasó, se le quedó viendo y la felicitó, y ella, muy apenada, le tuvo que decir que no era real lo que estaba sucediendo.