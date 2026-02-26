Actriz tica Gia Franceschi participará en otra novela de Televisa que se estrenará en marzo

La actriz costarricense Gia Franceschi continúa abriéndose paso en la televisión mexicana y suma un nuevo proyecto a su carrera.

Gia Franceschi Alvarado, hija de la exreina de belleza Beatriz Alvarado Mejía, participará en otra novela de Televisa. (redes/Instagram)

La intérprete formará parte del elenco de la telenovela Corazón de oro, una de las apuestas más recientes de Televisa-Univision, que se estrenará este lunes 2 de marzo por el Canal de las Estrellas.

La producción de esta novela está a cargo de Pedro Ortiz de Pinedo y contará con las actuaciones protagónicas de Mayrín Villanueva, Gabriel Soto y Gala Montes. Según ha adelantado su productor, se trata de un melodrama intenso, cargado de secretos y conflictos, que busca atrapar al público desde el primer capítulo.

Precisamente, este miércoles se realizó la presentación oficial a la prensa del elenco completo, donde se confirmó que la costarricense tendrá un personaje de peso desde los primeros episodios, marcando así una participación destacada en esta esperada producción.

La actriz costarricense Gia Franceschi participará en la nueva novela de Televisa México (redes/Instagram)

Gia recién participó en otra telenovela de Televisa, llamada “Los hilos del pasado”, donde interpretó el papel de joven de la actriz Yadhira Carrillo, quien era la protagonista.

Bien por la tica, quien en tan poco tiempo en México, se ha ido abriendo camino en las grandes ligas de la actuación.