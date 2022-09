Actriz tica vivió temblor de México y tuvo que salir en paño a la calle

Adriana Alvarado grabó el momento del temblor de México luego que la agarrara mientras se estaba bañando. Foto: Melissa Fernández (Melissa Fernandez Silva)

El sismo de 7,4 grados de magnitud que sacudió este lunes el centro de México, le pegó tremendo susto a la actriz tica Adriana Alvarado, quien formó parte del elenco de la serie La Pensión y actualmente es parte de La Ofi.

Ella y su pareja se encuentran en la tierra del tequila de paseo y al momento del temblor se encontraban en el apartamento que alquilaron en la Ciudad de México, que queda en una zona de torres.

Adri se estaba bañando cuando se vino el socollón, por lo que le tocó agarrar un paño, cubrirse y salir corriendo hasta la calle y muerta del susto.

La actriz grabó el momento en el que le tocó bajar las gradas del edificio soplada y, según contó, como una hora antes habían hecho un simulacro y jamás se esperaban que fuera a temblar de verdad.

Además, dijo que para su mala suerte al momento de temblor no escucharon la alarma de alerta y no entendían lo que pasaba.

“Yo vi la ropa y todo se me hacía así (acción de movimiento) y yo decía estas puertas me van a caer encima; vi la ropa, vi el paño y yo dije: ‘¡jamás!, me voy en paño’, y salí en carreras”, contó.

Las ticas contaron en un en vivo que hicieron la página de Instagram “Tan señora cr”, que tiene Alvarado, que no habían podido comer nada del susto y que no querían ni volver a entrar al edificio del miedo.

Este martes ya se venían de regreso a Costa Rica y confesaron que iban a dormir con ropa, zapatos puestos y con los documentos cerca por aquello que las volvieran a asustar en la madrugada.

“Yo estaba en la ducha y yo sentía que uno no se sostiene, solo pensaba que tenía que evacuar, que estaba chinga, pero que igual tenía que grabar”, dijo la actriz en uno de los videos que grabó en el momento.