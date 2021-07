Actriz Tommy Dorfman se declara mujer transexual

Tommy Dorfman es parte de la serie 13 Reasons why. Instagram. Tommy Dorfman es parte de la serie 13 Reasons why. Instagram.

“Gracias a todas las mujeres trans que me mostraron quién soy, cómo vivir, celebrarme y ocupar un espacio en este mundo”, se puede leer en el mensaje con el cual la estrella de “13 Reasons Why”, Tommy Dorfman, se declara como una mujer transexual.

Aunque desde hace un año en su cuenta de Instagram la actriz dio pinceladas de su cambio, fue gracias a un artículo para Time que Dorfman hizo oficial su nueva condición de género, así que compartió parte de la sesión fotográfica que le realizaron y envió un mensaje a la opinión pública en esta red social.

“Estoy especialmente agradecida con todas las personas trans que caminaron por este camino, rompieron barreras y arriesgaron sus vidas para vivir auténtica y radicalmente como ellas mismas antes que yo”, expresó la actriz en su publicación, aclarando que desde ahora sus pronombres serán she/her (ella).

Tommy aseguró que no ve este cambio como “salir del clóset”, si es como ver una nueva versión de sí misma ahora que ha hecho una transición médica, pero en este momento se trata de una cuestión de claridad, ya que nunca ha dejado de ser mujer. También aclaró que no se cambiará el nombre, porque su madre así la nombró en honor a un tío que falleció al mes que ella nació.

El desaparecer un par de años para realizar su cambio y luego volver como alguien nuevo, no era opción para Tommy y por eso decidió hacerlo de esta manera; de igual forma dejará de lado los papeles masculinos, con las consecuencias que eso conlleva.

“Uno no tiene que hacer una transición médica para ser trans, pero para mí, fue una elección activa. Estoy alineando mi cuerpo con mi alma. Sin embargo, estoy perdiendo algunas cosas. Tengo que reconocer el hecho de que traje a mucha gente y cosas que podrían no estar allí en esta parte de mi viaje. Esa es la persona en la que me estoy convirtiendo”, dijo.