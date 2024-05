Actriz transgénero tica estuvo a punto de participar en película que ganó premio en el Festival de Canes

Jimena Franco fue la protagonista de la película "Abrázame como antes" y también ha sido mariscal de la Marcha de la Diversidad. (GRACIELA SOLIS)

La transgénero tica Jimena Franco estuvo a punto de participar en la película “Emilia Pérez”, que tanto ha dado de qué hablar en el Festival de Canes y que ganó un gran premio.

La actriz contó, a través de su cuenta de Facebook, que hace dos años recibió un sorpresivo mensaje en su cuenta de Instagram de una agencia de actuación de Los Ángeles, Estados Unidos, para invitarla a hacer el casting para una película que se rodaría en México, sin tener idea de que se trataba de “Emilia Pérez”.

Según contó, luego de mandar su video a la producción, logró pasar el primer filtro; sin embargo, hubo un pequeño detalle por el que no terminó siendo escogida.

“Recuerdo que le escribí a Gaby Sanabria (transgénero) y a Rocío Carranza (actriz) para que me ayudarán en producción, dirección y maquillaje, tenía dos días de tiempo. Mandé el casting y les gustó y me volvieron a escribir que faltó otra escena, lo feo era que tenía que saber cantar. Bueno, al final no me escogieron, pero me llena de felicidad que estuve pulseándola en las grandes ligas y que la película resultó ser un gran éxito”, publicó.

Al final el papel se lo dieron a la actriz trans española Karla Sofía Gascón, quien terminó ganando el premio a mejor actriz en el Festival de Canes, junto a Zoe Saldana, Selena Gomez y Adriana Paz, con las que protagoniza el filme.

La actriz trans española Karla Sofía Gascón (azul) es la protagonista de la película Emilia Pérez, ganador del premio a Mejor actriz en el Festival de Canes 2024.

Jimena lejos de entristecerse, mencionó que esto no es más que una motivación para seguir luchando por sus sueños.

“Me llena de mucha alegría y emoción y de ganas de seguir en lo que a una le gusta”, agregó.

Franco protagonizó la película nacional “Abrázame como antes”, que se estrenó en el 2017 y con la que también ganó gran exposición en el extranjero.