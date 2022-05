Actriz Vanessa Guzmán explota porque seguidor le dijo que se le ve bigote

La actriz mexicana Vanessa Guzmán ha protagonizado varias telenovelas. Instagram

La actriz mexicana Vanessa Guzmán arremetió contra las críticas que constantemente recibe en redes sociales por su apariencia.

La famosa, que ha salido en novelas como “Soltero con hijos” (2020) y “Atrévete a soñar” (2010) explotó porque en un comentario le criticaron que, supuestamente, tiene bigote.

La guapa mujer aprovechó la situación para hacer una reflexión sobre el poder de las palabras y pedir que no se abuse de la libre expresión en Internet.

Guzmán, de 46 años, pidió un alto al abuso en Twitter.

“Sí, lo sostengo y lo seguiré diciendo… la gente dice muchas pendejadas y lo más lamentable es la manera en la que muchos avalan el abuso de opinión. Recibo cientos de groserías y ofensas diarias, ante eso nadie cuestiona, me defiendo y la grosera soy yo”, redactó.

Todo comenzó por un comentario en la red social del pajarito que llamó la atención de Vanessa, debido a que se trató de una opinión negativa sobre su cuerpo.

Fue un usuario de la plataforma, que mencionó que en uno de los recientes videos que la actriz subió en su perfil, aparentemente se nota que tiene bello facial sobre su labio superior.

En las redes sociales también la pasan criticando por sus actual estado físico, pues ahora practica el fisicoculturismo. Instagram

Como era de esperarse, la protagonista de “Amor mío” no tomó con gracia la opinión de su seguidor y le respondió con un contundente mensaje donde lo desmintió.

“¿Y tú crees que si lo tuviera fuera tan estúpida como para no quitármelo?, ¿por qué mejor no te echas un ‘clavado’ y te fijas en el ‘mostachón’, ‘bigote’ o como quieras llamarle, de tu mujer? Y hazme un favor, no me sigas”, le respondió la actriz que tiene 93 mil seguidores.

El tuitero no tardó en responderle y en lugar de pedirle una disculpa, escribió: “¿Por qué te enojas? No es mi intención ofenderte, pero se te ve un mostacho. Mira cuidadosamente el video”.

Guzmán, quien debutó hace poco como abuela, también pasa compartiendo fotos y videos de su cuerpo ahora que se dedica al fisicoculturismo y, adivinen... también la critican por musculosa.