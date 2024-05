Actriz Whoopi Goldberg invitó al papa Francisco a actuar en divertida película de monjas, ¿Cree usted que aceptó?

Al papa Francisco le ofrecieron participar en "Cambio de hábito 3". (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

La estrella estadounidense Whoopi Goldberg demostró a lo largo de su carrera una gran versatilidad y cuenta con éxitos cinematográficos de todos los géneros.

A pesar de eso, seguramente, para muchos la “improvisada” monja cantante de las películas “Cambio de hábito” (“Sister Act”, en inglés) sea su personaje más recordado.

Desde hace años, la actriz y conductora viene amenazando con la realización de una tercera película que continúe esa historia, la cual se estrenó en 1992 y tuvo una secuela en 1993.

Sin embargo, esta semana la celebridad reveló que su principal intención en una nueva entrega es contar con la participación de uno de los hombres más importantes del planeta: el papa Francisco.

La artista de 68 años le contó al famoso presentador gringo Jimmy Fallon, conductor del programa Tonight Show, que la propuesta de salir en la cinta ya se la hizo al líder de la Iglesia católica. Incluso, reveló los tras bambalinas del encuentro y lo que dijo el argentino.

“Siento que tengo que agradecerle. Durante unos 10 años he tratado de reunirme con él. Cada vez que ese encuentro estaba por suceder, ocurría algo y terminaba cancelándose”, dijo en un inicio.

El viaje de Goldberg al Vaticano, finalmente, se produjo en diciembre del año pasado, y por más intención que tenía de que el encuentro no se hiciera público, no hubo opción, porque su ausencia en el programa The View despertó sospechas y ella misma tuvo que salir a aclarar que se encontraba en Roma.

Whoopi Goldberg es una famosísima estrella de la televisión y el cine estadounidense. (VALERIE MACON/AFP)

La propuesta

El diálogo entre el sumo pontífice y la estrella de Hollywood parece haber sido bastante relajado.

Según reveló, mientras él elogió su trabajo, ella aprovechó la oportunidad para ofrecerle la participación en la tercera película de la saga.

“Le dije: ‘sabes, estamos tratando de ayudar a traer a las hermanas al siglo XXI’, y califiqué el proyecto como algo tonto, pero él me detuvo. ‘Una de las mejores cosas que podés hacer por las personas es ayudarlas, alegrarlas y hacerlas reír’, me respondió”, le contó la actriz a Fallon.

Cuando el popular presentador le preguntó sobre el posible cameo (participación breve y especial) del papa Francisco en la tercera película de la saga, Goldberg no se anduvo con rodeos.

“Le ofrecí que lo hiciera, y me dijo que todo depende de cómo esté su agenda en ese momento”, continuó.

Luego, la actriz brindó su opinión sobre el líder religioso. “A mí me gusta. Sé que hay gente a la que le molesta porque dice cosas que algunos no consideran correctas, pero a mí me gusta. Él es el papa. Y nos dice: ‘Le damos la bienvenida a todos. Queremos que todos estén en nuestra fiesta. No vamos a juzgarte. Solo Dios te juzga’”, mencionó.

Además, contó que Francisco “parece ser un poco fanático” de su papel de cantante convertida en monja en “Cambio de hábito”.

Whoopi Goldberg (centro) protagonizó las dos primeras películas de "Cambio de hábito" y ahora quiere una tercera con el papa Francisco.

En proceso

En setiembre de 2022, el productor Tyler Perry reveló en The View que ya contaba con un guión sólido para “Cambio de hábito 3″, pero que se sentía frustrado por el lento proceso de ejecución de la película en el clima posterior a la pandemia.

“Me encantaría la idea de que hiciéramos esto realidad, pero el sistema de Hollywood se mueve un poco más lento de lo que me gustaría. Tenemos un buen guión. Hemos tenido un gran comienzo. Solo estamos tratando de que todos avancen en la dirección correcta para que todo funcione”, agregó.

“Cambio de hábito” cuenta la historia de Deloris (Goldberg), una cantante que es contratada por su amante casado, Vince LaRocca (Harvey Keitel), para cantar en el salón de su casino.

Ahí la mujer se entera que el hombre es en realidad un gángster cuando lo descubre asesinando a uno de sus empleados. Ante esta situación, ella decide acudir a la policía y conoce al teniente Eddie Southern (Bill Nunn), quien diseña un plan para mantenerla a salvo hasta el juicio, que se llevará a cabo en dos meses.

El destino de Deloris es el convento de St. Katherine ‘s, ubicado en un barrio difícil de San Francisco.

La madre superiora del convento (Maggie Smith) acepta a regañadientes que la mujer se haga pasar por monja, y prevé que su estadía no va a ser fácil. No se equivoca. Gracias a su talento, Deloris comienza a sobresalir en el coro de la parroquia y en poco tiempo comienza a cambiar las costumbres dentro del claustro.