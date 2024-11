Adamari López reveló antojo con Toni Costa durante su embarazo y no va a creer lo que hacían

Adamari López reveló experiencia íntima con su expareja Toni Costa durante su embarazo. (Instagram)

Adamari López ha demostrado no tener pelos en la lengua, y esta vez aprovechó el espacio en su programa Ada y Chiqui De Show para contar una experiencia íntima con su expareja, el bailarín y juez de Mira quién baila, Toni Costa.

La presentadora reveló uno de sus momentos de deseo sexual y cómo manejó la situación.

LEA MÁS: Toni Costa reveló quién será su compañía en la próxima Navidad

Toni Costa y Adamari López anunciaron en el 2021 su ruptura. (Instagram)

“A mí me entró muchísimo morbo, bueno, no quiero decir morbo, pero me daban muchos deseos de tener relaciones en ese momento, yo lo he compartido. Cuando estaba en el baño de la habitación del hospital se me ocurría que yo quería, me daban deseos, así que nos metíamos al baño del hospital”, contó la también actriz.

LEA MÁS: Gabriela Jiménez disfrutó de un impresionante destino en Guanacaste, vea las espectaculares fotos

Esta revelación hizo reír a su colega y generó un momento muy divertido para la audiencia. En el episodio completo del programa, disponible en YouTube, se aborda el tema del posparto a partir de las experiencias de Adamari López y Stephanie Himonidis, mejor conocida como “Chiquibaby”.

En el capítulo, las dos mamás comparten consejos, tips y recomendaciones para aliviar los efectos del posparto en las mujeres y, definitivamente, se muestran bastante sinceras al hablar de sus vivencias.