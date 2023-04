Adivine quién es esta presentadora y por qué la Semana Santa es especial para ella

Para la periodista la Semana Santa es sagrada y no falta a las procesiones de Heredia. Cortesía

En estos días santos, muchos aprovechan para irse de vacaciones a la playa, la montaña o hacer algún viaje fuera del país.

La periodista Natalia García, por ejemplo, es una de las que por nada planea un paseo familiar así para estas fechas, porque para ella son días sagrados y, además, debe cumplir con una tradición familiar.

La presentadora del noticiero Telediario, de canal 8 de Multimedios, creció en una familia muy católica y de jovencilla hasta participó en las procesiones en el centro de Heredia.

Cada Semana Santa ella aprovecha para asistir a las procesiones religiosas para revivir aquellos momentos y también es de las que no se pierde una sola película alusiva a esta celebración.

Según nos contó, fueron su abuela y bisabuela las que le inculcaron que estos días son de respeto y que también hay que servirle a la iglesia.

Natalia García contó que su familia es muy católica y ninguno en su familia sale de paseo en estos días. Cortesía

De hecho, don Max García, su papá, fue por años de los que participaba en las procesiones alzando el Santo Sepulcro en la provincia herediana y tiempo después terminó siendo el jefe de la tropa.

“Mi papá estuvo involucrado en las procesiones alzando el Santo Sepulcro desde que tenía 15 años y claro, cuando mi hermana (Andrea) y yo estábamos chiquiticas siempre nos estaba pidiendo que participáramos en alguna de las procesiones, pero siempre decíamos que no, que qué pereza, que por la caminada, pero sí nos encantaba ir a ver a mi papá los viernes Santos en la procesión de Heredia, que es una de las más lindas”, dijo muy feliz al recordar aquellas épocas.

Ella participó como palabra. Cortesía

Primera y última

Sin embargo, no fue hasta que entró al colegio que le cumplió el deseo a su abuelita y a sus papás de participar en las procesiones, pero aclaró que fue porque la apuntaron en la lista sin avisarle.

Para ese entonces sus tres hermanos mayores ya habían desfilado más de una vez y, por ser su primera vez, le tocó ser una de las niñas que llevan las últimas frases que Jesucristo dijo en la cruz.

A ella le tocó la frase que dice: “En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso”.

“Fue una experiencia muy bonita, estaba en sétimo del cole y recuerdo que la persona que nos tocó peinarnos nos hizo un crepé en el pelo para hacernos un moño levantado, ¡terrible!, es que no era un copete, era un crepé con todo el pelo, entonces, le ponían a uno un arreglo ahí en la cabeza y era aquel nudero en el pelo, en la noche mi mamá echándome ese montón de rinse encima para poderme quitar los nudos y yo lloraba, fue terrible, pero si recuerdo la experiencia con mucho cariño”, mencionó entre risas.

Naty no olvida los peinados que le hacían para cada procesión. Cortesía

Después de esa vez no volvió a participar, porque según contó, le dio vergüencilla, porque sus compañeros del colegio la vieron. Además, porque asegura que disfruta más viendo las procesiones desde la orilla de la calle.

“Es muy cansado, recuerdo que usábamos unas sandalias bajas color plateado y otras doradas y recuerdo que mi papá me decía: ‘ve, ya tuvo la experiencia, ahora tiene que ser una de las Verónicas, porque son muy hermosas y elegantes’, pero solo participé esa vez. También fue la primera vez que me maquillaron y me pusieron rayita negra dentro del ojo, me sentía espectacular”, agregó.

Su papá dejó de alzar el Santo Sepulcro hace unos años porque lo operaron de un cáncer de próstata, pero aun así tratan de ir a los procesiones juntos. Ahora a la que esperan ver algún día participando es a María Paula, hija de la comunicadora.

Sus papás y hermanos siempre se reúnen los jueves y viernes Santos a almorzar con toda la familia. Cortesía

A mantener la tradición

Para Natalia, la Semana Santa también es muy especial porque en su familia tienen una tradición que les heredó su abuela y bisabuela y que para todos es muy importante mantener viva.

Es más, asegura que tanto ella como sus hermanos y respectivas familias tampoco se van de paseo en estos días para seguir la tradición.

“Teníamos la costumbre de los jueves y viernes santos siempre de almorzar y cenar en la casa de mis abuelitas, ellas dos ya fallecieron y mis papás retomaron la tradición, de nosotros nadie de la familia sale, nadie se va de paseo y siempre vamos a comer esos días donde mis papás la típica comida que hacía mi abuelita.

“El arroz con camarones o arroz con calamaras, ensalada verde, mucho palmito, salmón y un dulce de leche que hacía con leche condensada, que eso no falta en Semana Santa, por eso para nosotros es una fecha muy bonita, porque la aprovechamos para compartir en familia y seguir la tradición de mis abuelitas”, contó.

Desde niña ella acostumbra ir a las procesiones de su pueblo. Cortesía

La presentadora de noticias agregó que como parte de la tradición, sus papás, don Max y doña Adela, no los dejan aportar nada para la comida, porque así lo hacían sus abuelas.

Naty además tiene otra costumbre, pues asegura que ve todas las películas de Semana Santa y que la única que no ha podido ver completa es “La pasión de Cristo”, porque siempre termina llorando y en algunas escenas prefiere cerrar los ojos al ver el sufrimiento que pasó Jesucristo antes de ser crucificado.

“Lo que es ‘Marcelino pan y vino’ no puedo perdérmela y lloro siempre”, mencionó.