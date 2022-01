Adriana Corella le saca provecho a su imagen y la sigue hasta el ex de Melissa Mora

Adriana Corella sacó un nuevo calendario este año y lanzó una marca de maquillaje. Cortesía

Desde que Adriana Corella decidió dejar su pasado atrás y regresar al modelaje, la guapa no ha parado de trabajar y consentir a sus seguidores.

Ella ha sabido sacarle provecho al negocio de venta de fotos sensuales y videos personalizados sin importarle el señalamiento de los demás. De hecho, el año pasado abrió su página en OnlyFans, la cual había contado que le deja buena platica.

En su cuenta de Instagram, por ejemplo, donde tiene más de 126 mil seguidores, se la pasa publicando probaditas de las sensuales sesiones de fotos que hace para todos sus seguidores en sus diferentes plataformas.

Por cierto, notamos que uno que pasa muy pendiente de sus publicaciones es el exesposo de Melissa Mora, Jonathan Picado, quien le pone coranzoncitos para dar a entender que le gustan sus foticos.

Al exmarido de la ramonense, al parecer le gusta seguir a las mujeres bellas de este país, porque también es fiel seguidor de las publicaciones de la presentadora Keyla Sánchez.

Este año Adriana también decidió sacar un nuevo calendario y según nos contó, viene con una sorpresa incluida.

De este y otros temas conversamos con Corella, quien aseguró que su trabajo está enfocado en la sensualidad de la mujer y que no son fotos vulgares.

– ¿Este año también sacó calendario?

¡Sí, claro! Siempre lo hice.

– ¿Tan bien le fue con el del año pasado?

Gracias a Dios sí. Agradezco mucho el apoyo que siempre tengo en todas las plataformas.

– ¿Qué tiene de diferente este calendario al del año pasado?

Incluimos otra locación y dentro del calendario viene un código con el que pueden acceder a la página web que estamos por lanzar.

– ¿Página web de qué?

Una página web personal donde van a poder acceder a diferentes interacciones.

– ¿Algo parecido a OnlyFans?

Cada plataforma tiene una interacción diferente con los usuarios. Siempre mantenemos Onlyfans y con formas de pago por medio de Sinpe móvil, PayPal, CashApp y en Amazon vende fotos y sus productos de belleza.

Las fotos del nuevo calendario las hizo en hoteles y en algunas playas guanacastecas. Cortesía

– ¿Las fotos del calendario cuándo las hizo?

Se hicieron en octubre y noviembre (año pasado). Se trabajó con trajes de fantasía y lencería muy sensuales.

– ¿En qué locaciones las hicieron?

Se trabajó en varias playas de Guanacaste, hoteles que no podemos decir el nombre por temas de publicidad y en un estudio.

– ¿Y cuánto cuesta el calendario?

El digital está en 100 dólares (casi 65 mil colones) y el impreso en 200 dólares (más de 128 mil colones).

– ¿El calendario lo compran más nacionales o extranjeros?

La compra es muy similar porque saben que es muy elaborado.

– Veo que ha aumentado los seguidores en redes y que hasta el exesposo de Melissa Mora la sigue. ¿Lo conoce?

No lo conozco, pero me siguen muchos usuarios porque mis redes siempre se mantienen muy dinámicas.

– ¿Y por qué cree que él la sigue?

Por lo que comentaba. Mis redes siempre se mantienen muy dinámicas y no tenía idea que él en particular me siguiera. No le veo nada malo. Todo lo contrario, para mí siempre es un gusto que accedan a mis redes.

El exmarido de Melissa Mora también sigue a la modelo y pasa muy pendiente de sus publicaciones. Instagram

– La última vez que conversamos, en agosto, dijo que iba a incursionar en la música. ¿Qué pasó con eso?

Estamos trabajando en eso. Ahora en abril, si Dios, lo permite vamos para República Dominicana y Panamá para concluir unos videos.

– Es decir, ¿ya grabó algunos temas?

Claro, ya habíamos adelantado.

– ¿En qué género va a incursionar?

Pop y salsa y tenemos un par de dembows (influencias de rap y hip hop).

– ¿Qué otros proyectos tiene para este año?

Venimos con mi propia marca de labiales, lip gloss (brillo de labios) y sombras con glitter (brillantina) para todas las edades. Se llaman AC Gloos.

Adriana dice que sus fotos son más sensuales que vulgares. Cortesía

– ¿Los va a vender en tiendas o de manera virtual?

Me pueden contactar en redes y en tiendas de la Gran Área Metropolitana (GAM). Si tienen alguna duda o necesitan información para adquirir algún producto siempre están habilitados los números de WhatsApp que trabajan 24/7. (506) 6185-9276 o 6157-8687.

– ¿Y por qué decidió incursionar en maquillaje?

Siempre es bueno incursionar en todo lo que genere dinero.

Este año viene además con su propia línea de maquillaje. Cortesía

– ¿Qué espera de este 2022?

Que Dios nos siga llenando de mucha salud y amor. Mejores tiempos en esta situación de pandemia y sobre todo que no falten los alimentos en ningún hogar.