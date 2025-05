Adriana Durán cortó al aire una llamada perturbadora en Buen Día: escúchela aquí

Adriana Durán fue la presentadora de Buen día por muchos años junto a Edgar Silva. (MEYLIN_AGUILERA)

Una extraña llamada que recibió hace muchos años Adriana Durán, cuando era presentadora de Buen día se ha vuelto viral en TikTok.

La “perturbadora” llamada habría ocurrido hace unos 15 años, cuando la presentadora estaba en entrevista con una sicóloga, con el tema llamado “Cicatrices del alma”, y abrieron la línea para recibir consultas de los televidentes.

Un hombre, quien se identificó como Roger, llamó en ese momento para exponer su situación personal y con tono pausado fue relatando, en primer lugar, que no estaba de acuerdo con el pensar de ambas.

El televidente empezó por contar que tenía unos padres muy dulces y que nunca sufrió agresión ni de palabra por parte de ellos, por lo cual estaba muy orgulloso de él, aparte de ser “militar de carrera”.

Adriana Durán cuando era presentadora de Buen día hace más de 10 años atrás. (Captura de TikTok/Captura de TikTok)

Adriana ya se notaba algo incómoda y trató de que el televidente fuera directo al punto o que hiciera su consulta de una vez, y ahí fue donde empezó a contar lo que le pasó y a decir que él si piensa en la venganza por lo que le hicieron.

“Una fiscal en su maldad me condenó y yo, en mi arrogancia, prácticamente, no me defendí porque lo hice con desprecio hacia el juicio dada la suciedad de la situación. Un error grave de mi parte y fui a prisión”, dijo.

El vecino de San José continuó contando que para ese momento solo estaba su madre viva y que había salido de prisión un mes después de que ella falleciera.

Tanto Adriana como la sicóloga invitada estaban escuchando con atención y algo incómodas, más cuando dijo: “por dicha tengo muchísimo dinero”, pues no entendían el punto de su llamada.

La presentadora de Buen día intentó agilizar su intervención y fue ahí donde Roger se “rajó” dejándolas a las dos asombradas por su pensar.

“El deseo de venganza borra el dolor. Yo he vivido todos estos días planeando mi venganza y no cesaré, no moriré hasta el día que cumpla la venganza y eso me mantiene feliz. Yo no siento el dolor de la puñalada que me causó esa mujer fiscal y alguien de ella lo pagará”, mencionó.

A Adriana no le quedó más que agradecerle por su llamada y cortar su “perturbador” relato, tal como nombraron este video en una cuenta de Tiktok.

Ahora muchos lo que se preguntan en esta red social es quién era Roger y si logró su venganza.