Adriana Durán rinde un sentido homenaje a dos personas muy especiales en su vida

Adriana Durán se deshizo de amor por dos personas muy especiales para ella. (Instagram)

Adriana Durán sabe que es de bien nacidos ser agradecidos y por eso rindió un sentido homenaje a dos personas muy especiales en su vida.

La experiodista de Teletica no quiso desaprovechar el primer día de marzo y enmarcada por el mes de la mujer le dedicó un mensaje de mucho amor a sus papitos.

Durán reconoció que su papá y su mamá fueron los artífices de la exitosa mujer que es en la actualidad y quienes nunca la dejaron de impulsar hacia los sueños que tenía.

En Instagram, la vocera de la Federación Costarricense de Fútbol lo mencionó así en un posteo que hizo acompañado de una fotografía de ella con sus progenitores.

“Este 1 de marzo, en el mes de la mujer, lo primero que quiero hacer es rendirle homenaje a las dos personas que siempre me apoyaron y me dijeron hasta el cansancio que lograría lo que me propusiera, y que ellos estarían ahí para impulsarme”, escribió Adriana en las primeras líneas de su comentada publicación.

Adriana Durán acompañó su mensaje con esta foto al lado de sus papitos. (Instagram)

“¿Se acuerdan cuando flaqueaba y ustedes me recordaban que no importaba lo que dijeran los demás, que tenía que creer en mí y en mis sueños? Yo sí. Gracias papi y mami, por formar la mujer que soy”, finalizó Durán el mensaje.

Desde luego que al ser ella una de las famositicas más queridas del país, el mensaje comenzó a acumular reacciones bastante lindas donde la gente la reconoce como una mujer luchadora y amorosa, que será bendecida por Dios por honrar a sus papitos de la manera en que lo hizo.

¡Bien por Adri, y saludos a sus bellos papás!