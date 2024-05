Adriana Durán tiene un hijo chef, quien es todo un pulseador y la consiente mucho

Adriana Durán junto con sus cuatro retoños. Juan Carlos, el chef, es el de amarillo. (Instagram)

Adriana Durán sacó pecho esta semana con su tercer hijo Juan Carlos Estrada, un guapo chef y emprendedor de 24 años.

En sus redes, la periodista deportiva presumió a JuanCa, sus dotes para la cocina, y el servicio y la calidad que ofrece en un emprendimiento que tiene el muchacho junto con un amigo, quien también es chef.

Al parecer, el joven pasa consintiendo a su mamita ya que, según dijo ella, le resuelve la vida con los almuerzos de la semana.

El emprendimiento de Fabián y Allan, su compa, se llama Kajal Gastronomía y ofrece soluciones gastronómicas para quienes no son muy diestros o no les gusta del todo la cocina, o para aquellos que no tienen tiempo para cocinar.

“Es mi solución perfecta para pedir los almuerzos de la semana y quedar más que feliz con la calidad y el servicio, y doble alegría saber que es un emprendimiento de mi hijo JuanCa con su amigo Allan, ambos chefs”, dijo Durán a mediados de esta semana en sus redes sociales.

Adri no solo aprovechó que es tan conocida en el país y tan seguida en redes para promocionar el negocito de su hijo, sino que también compartió una foto con él y con las comidas que prepara.

Adriana Durán está muy orgullosa de su hijo Juan Carlos, el chef. (Instagram)

Por supuesto, que en las fotos ella evidencia el gran orgullo y felicidad que siente al ver a su hijo tan pulseador.

El posteo de la vocera de la Federación Costarricense de Fútbol desembocó en bastantes reacciones de la gente y, entre esas, se coló una de Juan Carlos, quien le recalcó a su mamá el sentimiento con el que siempre le cocina.

“Siempre con mucho amor, te amo”, escribió el macho, quien es el tercero de cuatro hermanos y había lanzado el emprendimiento a inicios del 2023.