Farándula

Aficionado dejó con la boca abierta a más de uno con lo que le ofreció a Gabriela Jiménez

Un curioso ofrecimiento de parte de un aficionado a Gabriela Jiménez, durante un partido en Liberia, se volvió viral en redes

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Gabriela Jiménez
Gabriela Jiménez se roba las miradas donde vaya. (Instagram/Instagram)

Un aficionado dejó con la boca abierta a más de uno al hacerle un particular ofrecimiento a la periodista Gabriela Jiménez.

Todo ocurrió durante el partido de Liberia contra Saprissa, cuando la comunicadora iba pasando y varios aficionados le dijeron varios piropos. Sin embargo, el que más llamó la atención fue el de un hombre que, a lo lejos, exclamó: “Gaby, te doy la finca y las vacas”, lo que provocó risas entre el público.

Lo que probablemente ignoró el aficionado, es que Gaby no necesita que le den nada, pues con mucho brete se ha ganado la vida que tiene, en la que pasa viajando y se da cualquier gustito que quiere.

Algo que nos gustó y que por eso compartimos el video es que nadie le dijo ninguna vulgaridad o comentario pasado de tono, todo era más en son de piropearla o de vacilón, como el ganadero.

LEA MÁS: Gabriela Jiménez mostró a un hombre que la derrite

LEA MÁS: Gabriela Jiménez mostró a un hombre que la derrite

“Le van a heredar finca y vacas”, comentó Saúl Brizuela, un usuario de TikTok que compartió el clip. Otros seguidores también dejaron sus impresiones: “Aparte de hermosa, es muy profesional en su trabajo”, “Siempre bella y espectacular, Gaby”, “Ella es bella, simpática y muy amable”.

Gabriela Jiménez disfrutó mucho en Guanacaste
@saulbrizuela89

La van haredar a gabi en Liberia finca y vacas 😂😂😂. #municipalliberia #humor @TDMÁS @FUTVCR

♬ sonido original - Saul Brizuela Traña

Aunque la presentadora no se percató del momento porque andaba con audífonos, el curioso ofrecimiento se volvió viral.

Jiménez siguió con su trabajo como si nada, mientras en redes los usuarios comentaban la ocurrencia del aficionado y el carisma de la comunicadora, que desde siempre se ha ganado el cariño del público.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
gabriela JiménezaficionadoLiberiapartido
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.