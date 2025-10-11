Agencia dueña del carro que decomisaron a Mauricio Hoffmann se pronunció

Mauricio Hoffmann fue detenido en operativo de tránsito en La Sabana. Fotografía: Captura. (redes/Captura de video)

El presentador de Teletica, Mauricio Hoffmann, vivió el jueves uno de los días más acongojantes de su vida luego de que su vehículo fuera decomisado por la Policía de Tránsito.

LEA MÁS: Circulan nuevas imágenes del decomiso del vehículo de Mauricio Hoffmann

Decomiso por irregularidades en el carro

Mau conducía un chuzo sin placas, ya que el AGV (placa temporal) estaba vencido, además de no contar con marchamo ni revisión técnica. El presentador se percató de la situación, únicamente, cuando los tráficos lo detuvieron en un retén por La Sabana.

LEA MÁS: Esto dijo Mauricio Hoffmann en De boca en boca tras decomiso de su vehículo

El vehículo no pertenecía a Mauricio, sino que él lo manejaba como embajador de marca de la agencia Cori Motors, encargada de distribuir estos autos en Costa Rica.

Mauricio Hoffmann conducía un carro que no estaba al día. Fotografía: Captura. (redes/Captura de video)

Pronunciamiento de Cori Motors

Tras el incidente, que se viralizó porque la situación que atravesaba Mauricio se transmitía en vivo por canal 13, la agencia emitió un comunicado de prensa pidiendo disculpas.

LEA MÁS: Estos son los montos que Mauricio Hoffmann deberá pagar tras el parte de Tránsito

“Hemos encontrado una inconsistencia administrativa que provocó este inconveniente y hemos fortalecido nuestros procesos de control y calidad para que no vuelva a ocurrir. Reafirmamos nuestro compromiso y la relación de colaboración con Mauricio, con quien continuaremos trabajando en los proyectos conjuntos”, señaló Cori Motors.