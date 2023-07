Ahora fue Nicole Aldana la que puso a arder el fin de semana

Nicole Aldana tiene 41 años. (Instagram)

Todo parece que las Aldana se pusieron de acuerdo para subirle la temperatura a las redes sociales en dos fines de semana diferentes.

Hace ocho días Nadia deleitaba a sus seguidores en Instagram con su curvilíneo cuerpo mientras disfrutaba de unas vacaciones en la playa, y este fin de semana la que está haciendo de las suyas es Nicole, la hermana de la colochuda.

Nico se está dando un descanso en la playa y como es común en los famositicos, ella está compartiendo gran parte de su paseo con sus seguidores en Instagram.

Muy sensual y sonriente, luciendo su cuerpazo y con trago en mano, Nicole la está pasando de lo mejor, según lo confesó ella misma en las redes sociales.

Esta es una de las sensuales fotografías con las que Nicole Aldana calentó el fin de semana. (Instagram)

“Fin de semana de descanso y diversión. No les puedo explicar el sabor tan delicioso de este gin tonic; simplemente espectacular”, escribió la exchica A todo dar.

Nicole se ve radiante con su traje de baño de dos piezas que no deja duda que ella come años porque en nada se le notan los 41, si no, juzgue usted.