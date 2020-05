“He tenido problemas con el alcohol y la última semana la empresa nos mandó a la casa y ha sido muy estricta con ese tema para cuidarnos. Esto provocó que salga muchísimo menos y he dejado de tomar. Me siento muy bien, me alejé de personas con las que me iba de fiesta. Mi esposa y mis hijos están muy bien y hasta ahora me di cuenta que tenía un problema con alcohol, pero tengo miedo de recaer cuando todo vuelva a la normalidad”.