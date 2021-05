“Estoy pensionado y soy casado. Puedo decir que hemos tenido una buena vida, pero ahora que estoy más en casa, me he topado con una persona que exige y cuestiona todo lo que hago. Soy un hombre colaborador, anuente, chineador y detallista, pero para ella todo está mal, ejerce mucha presión sobre mi horario o con quién hablo. He sido tolerante, pero ya no aguanto más y ella todo lo quiere controlar, mis hijos se lo dicen pero no escucha nadie”.