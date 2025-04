Airyn De Niro, hija de Robert De Niro, habla por primera vez sobre su identidad como mujer trans

Robert De Niro tiene siete hijos.

Airyn De Niro, hija del reconocido actor Robert De Niro, decidió hablar públicamente sobre su identidad de género y reveló que es una mujer transgénero (la identidad de género no coincide con el sexo que se le asignó al nacer). En un testimonio honesto, busca visibilizar, normalizar y ser una inspiración para otras personas.

De Niro compartió su experiencia en la revista Them: “Hay una diferencia entre ser visible y ser vista. He sido visible, pero no creo que haya sido vista”, dijo al medio.

Airyn De Negro confesó que se sometió a una terapia de hormonas. Instagram (Airyn De Negro/Airyn De Negro)

La joven, quien tiene seis hermanos, recordó que siempre estuvo alejada de los medios y del foco mediático de las estrellas. “Ningún padre es perfecto, pero estoy agradecida de que tanto Robert De Niro como Toukie Smith me hayan mantenido alejada del foco mediático”, expresó.

Airyn De Negro con su padres y su hermano. Instagram (Airyn De Negro/Airyn De Negro)

Según People en Español, en noviembre del año pasado, la hija del famoso actor comenzó una terapia de hormonas. “Espero ser inspiración para al menos alguna persona como yo, que es negra, gay y que no tiene una talla extrapequeña. Me gustaría ver a más mujeres trans negras con cuerpos fuertes que no sigan el prototipo de delgadez o heroína chic”, detalló.

Airyn De Negro quiere ayudar a las personas.Instagram (Airyn De Negro/Airyn De Negro)

Airyn también está estudiando para convertirse en consejera de salud mental, ya que considera que las personas de raza negra y gais necesitan apoyo y ayuda en temas de salud mental.