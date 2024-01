Aitana, famosa cantante española, inició el año en provincia tica que jala a mucho artista internacional

La cantante española Aitana está de vacaciones en Santa Teresa de Cóbano y recibió el 2024 entre nosotros.

La cantante española Aitana recibió el 2024 en medio de la naturaleza y las playas de Santa Teresa, de Cóbano, en Puntarenas, una provincia que suele jalar a mucho artista internacional.

La misma artista compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 4 millones de seguidores, en las que sale en traje de baño y haciendo poses muy sensuales.

“2024, pura vida”, publicó junto a las imágenes y hasta ahora tiene más de 3.240 comentarios en los que muchos seguidores le alagan lo hermosa y radiante que se ve.

Ella es famosa por temas como: “Las babys” y “Mon amour”, además porque recientemente terminó su relación amorosa con el también cantante colombiano Sebastián Yatra.

Aitana está disfrutando mucho su estadía en Costa Rica.

Antes de acabar el 2023 la española también publicó unas historias con un vestido rojo, que tenía algunas aberturas para mostrar más piel, y le contó a sus seguidores que despediría el año en Costa Rica.

A Aitana le gusta surfear y por eso habría elegido Santa Teresa para vacacionar estos días.

Esto además levantó las sospechas de si anda con el también cantante Shawn Mendes, quien también está en el país desde finales del año pasado.

“Happy New year! I’m so looking forward to this year! Grateful, grateful, grateful”. (¡Feliz año nuevo! ¡Tengo muchas ganas de que llegue este año! Agradecido, agradecido, agradecido”, escribió el cantante canadiense junto a unas fotos practicando surf y en moto.

Los dos se siguen en redes sociales desde que ella salió del programa Operación Triunfo en 2017, convirtiéndose en una de las cantantes más famosas y exitosas. Los constantes “me gusta” de él a ella ya dieron de que hablar en 2018.

Curiosamente, el cantante y compositor canadiense, de 25 años, también está en la zona de Santa Teresa.