Al abuelo de Bryan Ruiz siempre le dedican goles pero ahora también le hacen canciones

Don Rubén González es el abuelito de Bryan Ruiz y quien le inculcó el amor por el fútbol. (Captura de pantalla)

Don Rubén González Morales, el abuelo de Bryan y Yendrick Ruiz, está acostumbrado a que sus nietos le dediquen goles, pero esta vez fue uno de sus hijos le hizo una dedicatoria muy especial.

Además del fútbol, otra de las pasiones de este alajueliteño, quien pronto cumplirá 86 años (el 3 de agosto), es la música.

Él le inculcó a sus famosos nietos el amor por el fútbol, pero también le heredó a su hijo mayor, Rubén González, el gusto por cantar y tocar la guitarra.

Para celebrar este Día del Padre, Rubén grabó una canción llamada “Ese hombre es mi papá”, inspirada en ese morado de hueso colorado que le dio la vida hace casi 60 años.

Conozca un poco más del tío cantante de los hermanos Ruiz, quien también es un orgullo para los vecinos de San Felipe de Alajuelita.

El cantante Rubén González contó que el gusto por la música lo heredó de su padre aunque nunca cantó ni tocó con ningún grupo. Cortesía

- ¿Hace cuánto inició en la música?

Alrededor de 46 años. Desde muy niño inicié, porque mi papá trabajaba para el fallecido Álvaro Sanabria y él era el encargado de jalar a grupos como Los Hicsos, La Sonora Chorotega, El Combo Latino, Los Pachangueiros, entonces, siempre me llevaba. Me decía: ‘voy para El Jorón Centroamericano a Pérez Zeledón’ o al Gran Parqueo, todos los salones de baile que había en aquel entonces los conocí por él y compartía mucho con músicos como Kike de Heredia, Carlos Plata, Martina, Gerardo Ramírez. Cuando entré al colegio aprendí a tocar pianica, flauta dulce, guitarra. A los 14 años formé un trío con un amigo de Alajuelita, que se llamaba Kike Sandí, y así empecé a hacer música propia.

- Entonces, ¿fue de su padre que heredó el gusto musical?

Uno lo trae en la sangre, a papá le gustaba mucho la música, no lo hizo activamente, pero sí nos gustaba compartir. Después, por el hecho de estar en medio de ese montón de artistas de verdad. Gracias a Dios tengo el talento de escribir porque me gustan las canciones originales.

- ¿Y con cuál género se identifica más?

Cualquiera. Cuando aprendí a cantar me dijeron que podía gustarme o salirme mejor un tipo de género, pero uno tiene que manejarlos todos, aunque sea un poquito, porque el público es el que paga y hay que complacerlo. Le hago al bolero, la cumbia y el merengue, es una mezcla de todo un poco.

Tengo 10 temas grabados que son covers, pero cantadas en italiano, musicalmente hablando, porque viví 20 años en la colonia tica de San Vito de Coto Brus y me familiaricé mucho con el italiano por un amigo que hice allá.

"Ese hombre es mi papá" es el tema que le dedica a don Rubén. Cortesía

- ¿Hace cuánto escribió el tema ‘Ese hombre es mi papá' que le dedicó a don Rubén?

Este tema tiene 18 años de haber sido escrito, pero se me había traspapelado la composición y siempre tuve la idea de grabarlo. En esto siempre manejo el tiempo de Dios y una de las principales virtudes que he aprendido en esta carrera es la paciencia. Hace como 22 días encontré la letra entre unos papeles viejos y se la envié de una vez a don Royner González para empezar a hacerle los arreglos y ocho días después me mandó una maqueta, se le hicieron algunos arreglos y la grabé justo para celebrar este Día del Padre.

Una estrofa que gusta es: ‘Y cuándo Dios te llame y a mi lado no estarás, quiero decirte papito que por mi sangre correrás’” — Rubén González

- ¿Qué significa para usted el saber que esa letra estuvo guardada por tanto tiempo y que aún así pudo grabar el video junto a su papá?

Papá va a cumplir 86 años y creo que es el mejor regalo no solo para él, sino para mí. Fuimos a los altos de El Llano de Alajuelita, a tres o cuatro localidades que usamos para el video que hizo Mauricio Hernández.

- ¿Cuál es la mayor enseñanza que ha recibido de su papá?

El amor, la unión familiar. Estuve viviendo 20 años en San Vito, como seis años en Pérez Zeledón y hace seis años decidí regresar a San Felipe de Alajuelita para estar más cerca de ellos (sus padres).

La unión familiar no es solo con sus hijos, sino con sus nietos (Bryan y Yendrick), que papá tuvo el privilegio de hacerlos futbolistas.

- Bueno, y hablando de sus sobrinos ¿cómo es su relación con ellos?

Muy especial. La familia está muy unida. El gusto por el fútbol lo heredamos todos de papá, que es saprissista hasta la muerte, pero a la música solamente yo me dediqué. A ellos (los Ruiz) les encanta, son el show de la fiesta, porque les gusta estar haciendo imitaciones y se visten, también karaokeando un rato, pero hasta ahí. Ellos son muy alegres, le dan fuego al diablo, como dicen popularmente, cuando están en una fiesta familiar.

- ¿Qué representa para usted que sus dos sobrinos hayan destacado en el fútbol?

Para mí y para toda la familia ha sido lo mejor, el nombre de Costa Rica trascendió a nivel mundial en el momento en que Bryan pisó Europa, igual Yendrick en su momento cuando a mérito propio empezó a jugar en Tailandia, India y Bolivia. Ellos para Alajuelita son unos ídolos porque siempre dan lo mejor.

Don Rubén González fue el principal impulsor para que su nieto Bryan se dedicara al fútbol. Foto: Archivo/Rebeca Arias

- ¿Cómo hacía antes cuando uno jugaba en Alajuelense y el otro en Herediano?

Papá nos crió saprissistas, pero Bryan se mantenía más en Europa que en Costa Rica, entonces era más fácil apoyarlo, pero también se apoyó a Yendrick en Puntarenas y Brujas. Ahora nos identificamos más con los colores de Heredia por él, que con los de la Liga. Cuando Bryan regresó siempre lo apoyamos, pero yo me identifico más con el rojiamarillo.

