Al cantante Pablo Milanés lo acusan de acoso sexual luego de su muerte

El cantautor cubano Pablo Milanés falleció el 21 de noviembre. Archivo (María Peña)

El lunes 21 se dio a conocer el fallecimiento del cantautor cubano Pablo Milanés y aunque muchos lloran su muerte, en redes sociales se ha desatado la polémica, luego de que una usuaria de Twitter lo señalara de presunto acoso sexual.

A través de un extenso mensaje, María Fernanda Wray compartió la experiencia que habría sufrido al lado de Milanés hace 30 años, cuando ella todavía era menor de edad y el cantante visitó Ecuador, país de donde ella es originaria.

Wray explicó que en ese entonces se había hecho muy amiga del compositor y de Lázaro Gómez, un reconocido productor, incluso, les sirvió como guía turística y los acompañó a diferentes lugares, por lo que les tenía una gran confianza. Además, Pablo le había prometido una beca para poder estudiar cine en Cuba.

Comparto lo que escribí. Me animo a ponerlo por aquí para que se sepa que los grandes artistas, nuestros ídolos revolucionarios, esos hombres consecuentes, de izquierda, también pueden ser acosadores.

Pablo Milanés tenía 43, yo 17.

No volveré a hablar del tema. #MeToo pic.twitter.com/DGij2e3xtQ — María Fernanda Wray (@mafisitas) November 22, 2022

Es por ello que no se le hizo raro cuando, una noche, Lázaro la llamó para contarle que Milanés quería hablar con ella y la citó en el Hotel Quito. “No te atrevas a decirle que no, no te atrevas a desilusionarlo. Lázaro cerró la puerta y quedé en la habitación sola con Pablo. Me condujo por los pasillos hasta una habitación. No entendía nada y fue ahí mi sufrimiento”, escribió.

“De repente, se abalanzó contra mí. Era torpe, muy torpe. Intentó besarme. Me manoseó por segundos. No tenía fuerza física, a pesar de ser un hombre robusto (Pablo siempre sufrió físicamente). En ese entonces tenía muy mal su cadera, le costaba caminar y levantarse. Lo detuve en seco, confundida. ¿Qué diablos pasaba? No, Pablo. Entendiste, todo mal. Yo tengo novio. No, Pablo, no, no”, escribió la ecuatoriana, ahora radicada en México.

Falleció cantautor Pablo Milanés

Dicha acusación ha levantado roncha entre los seguidores del cantante, quienes le reclamaron a Wray que por qué hasta ahora que falleció lo acusa de esa manera.